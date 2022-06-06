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06 Haziran 2022 Pazartesi 17:48:00 - Güncelleme:06 Haziran 2022 Pazartesi 17:54:00

BM: İsrail 2022'de Filistinlilere ait 300 evi yıktı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler, İsrail güçlerinin bu yılın başından itibaren işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 300 yapıyı yıktığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinatörlüğüne bağlı (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Ofisinin yayımladığı veriler, İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği yıkımların bilançosunu ortaya koydu.

İsrail güçleri, 2022 başından bu yana Doğu Kudüs dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yaşam alanlarından oluşan 300 yapıyı yıktı veya el koydu.

OCHA, açıklamasında, Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde yer alan Vadi Kaddum bölgesinde 12 konutluk bir binanın da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

İsrail belediyesinden yıkım emri alan Filistinli ailelerden birkaç gün içinde binayı boşaltmalarının istendiği kaydedilen açıklamada, "Yıkım gerçekleşirse 32 yetişkin ve 42 çocuk, zorla tahliye edilecek. Bina sakinlerinden Filistinli iki mülteci ailenin yanı sıra daha önce de yıkım yaşayan iki aile 2 yıl içinde ikinci kez yerinden edilecek" uyarısı yapıldı.

İSRAİL'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Açıklamada, İsrail makamlarından ruhsat almamanın yıkımlara gerekçe gösterildiğine işaret edilerek, "Ancak Filistinlilerin bu tür izinleri alması neredeyse imkansız. Zira binanın bulunduğu alan İsrail makamları tarafından halka açık bir park olarak kullanılmak üzere yeşil alan olarak belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

İsrail makamlarıyla iletişime geçerek yıkım sürecinin engellenmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, "insani yardım topluluklarının, yıkımın gerçekleşmesi durumunda yerinden edilecek kişileri desteklemeye hazır olduğu" bilgisi paylaşıldı.

İsrail makamlarından OCHA verileri hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Etiketler : bm israil filistinliler ocha verileri
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