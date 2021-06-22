  • BIST
    1409.85
  • Dolar
    8,6605
  • Euro
    10,3436
  • Altın
    494,9590
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haftalık harita açıklandı: Kütahya zirvede
Türkiye'de vaka sayısı 6 bini geçti
BM: 41 milyon insan kıtlık riski altında
'Kanal İstanbul Projesinde ilk kazmayı 26 Haziran'da vuracağız'
Avrupa'da normalleşmeyle birlikte hava trafiğinde artış sürüyor
Çeyrek altın 800 TL barajına geriledi
"MİT bölgede tarih yazıyor"
"Yerli aşımız tüm insanlığın aşısı olacak"
TUSAŞ'tan bir 'ATAK' daha
"Türkiye, Gine Bissau vatandaşları için yeni vatan"
Bölgede korkutan gelişme! Taliban, Şirhan sınır kapısını ele geçirdi
"Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması kurallara aykırı"
Çarpıcı sonuçlar çıktı! İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
İlk teslimat gerçekleşti: "Durmak Yok Yola Devam!"
TOGG'dan yerli otomobil için yeni adım: Faaliyete geçti
Mit'ten PKK'ya sınır ötesinde operasyon!
Kız kardeş Kim'den ABD'ye: Bir Kore atasözü der ki...
Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilişkin ilk açıklama
Aşıda yaş sınırı 25'e indi
Lisanslı depoculukta verilecek destek ödemeleri belli oldu
Haksızlığa karşı çıkıp istifa etti! Başbakan'dan onurlu bir çıkış
Allah'ın selamını bile hazmedemedi!
Anlaşma gereği üç eyalete özerklik verdiler!
Trump'ın insanlık dışı fikri ortaya çıktı
22 Haziran 2021 Salı 19:21:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 19:21:00

BM: 41 milyon insan kıtlık riski altında

ABONE OL

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İcra Direktörü David Beasley, dünya genelinde insani yardımlara erişimi olmayan 41 milyon kişinin kıtlık riski altında olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Beasley, WFP Yönetim Kurulu'nda küresel açlık sıkıntısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

4 ülkede kıtlık benzeri koşullar olduğunu, dünya genelinde 41 milyon kişinin kıtlık sıkıntısı yaşayabileceğini öne süren Beasley, "Bu arada 41 milyon kişi tam anlamıyla kıtlığın kapısını çalıyor. Rakamlara bakarsanız, bu sadece trajik, bunlar gerçek isimleri olan gerçek insanlar. Son derece endişeliyim." dedi.

WFP'NİN VERİLERİ KITLIĞI İŞARET EDİYOR

WFP'nin 2020 yılına ilişkin verileri 43 ülkede yaklaşık 41 milyon kişinin kıtlığın eşiğinde olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu veriler çatışma, iklim değişikliği ve ekonomik sıkıntıların açlığı artırırken, temel gıda fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu gösterdi. Bu durumun bir sonucu olarak geçen yıl küresel mısır fiyatları yıllık bazda yüzde 90, buğday fiyatları ise yüzde 30 arttı.

NİJERYA VE BURKİNA FASO'DAKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ

WFP verileri gıda fiyatlarındaki artışın aynı zamanda Lübnan, Nijerya, Sudan, Venezuela ve Zimbabve gibi ülkelerde gıda güvensizliğini tetiklediğini ortaya koydu.

WFP, 2021'de kıtlık riski ile karşı karşıya kalan 139 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Etiyopya, Madagaskar, Güney Sudan ve Yemen'de 584 bin kişi halihazırda kıtlık benzeri koşullar yaşıyor. WFP verileri, Nijerya ve Burkina Faso'da da durumun endişe verici olduğunu gösteriyor.

Etiketler : Birleşmiş Milletler bm Beasley kıtlık riski
40 sene İlker'i beklemiş

40 sene İlker'i beklemiş
15 yıl sonra buruk veda

15 yıl sonra buruk veda
Dolandırıcıyı yakalattı

Dolandırıcıyı yakalattı
Genç yıldızlar aynı dizide

Genç yıldızlar aynı dizide
Önce tatil sonra iş

Önce tatil sonra iş
‘Kırmızı Oda'ya veda

‘Kırmızı Oda'ya veda
‘Olay Mahalli'nden bildirecek

‘Olay Mahalli'nden bildirecek
Kafede okuma provası

Kafede okuma provası
‘Yunus Emre' için rap

‘Yunus Emre' için rap

EN ÇOK OKUNAN HABERLER