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06 Nisan 2024 Cumartesi 09:15:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 09:15:00

Biden'dan Mısır ve Katar liderlerine "ateşkes için Hamas'a baskı" çağrısı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır ve Katar liderlerine, "ateşkes için Hamas'a baskı yapılması" çağrısı içeren birer mektup gönderdiği bildirildi.

Amerikan medyasına açıklama yapan ve ismi belirtilmeyen bir yetkili, Biden'ın kısa süre önce Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye özel birer mektup gönderdiğini belirtti.

Buna göre Biden, mektubunda Mısır ve Katar'a "ateşkes görüşmelerini hızlandırması için Hamas'a baskı yapmaları" çağrısında bulundu.

Mektupların Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'ün, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası konusunu ele almak üzere Kahire'de Katar, Mısır ve İsrailli üst düzey yetkililerle bir araya geleceği haberleriyle aynı döneme rastlaması dikkati çekti.

ABD Başkanı Biden, perşembe günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'de acil ateşkes sağlanması" ve "İsrail'in bu konuda ateşkese yönelik adım atması" çağrısında bulunmuştu.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, CIA Direktörü Burns'ün Kahire'ye ziyaretinin bu hafta sonu gerçekleşmesinin beklendiği bildirilmişti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES VE ESİR TAKASI İÇİN DOLAYLI MÜZAKERE

Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerin yeni turu için 19 Mart'ta Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

İsrail basını, Mossad Başkanı liderliğindeki heyetin Doha'ya ulaşmasıyla birlikte Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası müzakerelerinin resmen başladığını duyurmuştu.

İsrail heyetinde İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve İsrail ordusunda kaçırılan ve kayıp kişiler dosyasının sorumlusu Nitzan Alon'un de yer aldığı belirtilmişti.

Haaretz gazetesi, İsrail'in ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakereleri arabulucular olmaksızın doğrudan Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ile yapacağını öne sürmüştü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, müzakerelerin yaklaşık iki hafta sürebileceği kaydedilmişti. İsrail basınında Tel Aviv heyetine başkanlık eden Mossad Başkanı Barnea'nın aynı gün ülkesine döndüğü haberleri yer almıştı.

Etiketler : joe biden hamas israil ateşkes esir takası mısır katar
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