  • BIST
    1328.73
  • Dolar
    7,8187
  • Euro
    9,3602
  • Altın
    449,5470
İstanbul
8 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
'Irkçı' şiddetin faili polisler gözaltına alındı
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
Trump'ın seçim başvurusunu reddetti
'Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım'
'2021 yılı reform ve değişim politikalarımızı hayata geçirdiğimiz bir yıl olacaktır'
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Varlık Fonu toplandı
Hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilecek
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi kabul edildi
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yay sürprizlere, Kova engellere hazırlı...
81 ile yeni koronavirüs genelgesi... 3 ay süreyle ertelendi
27 Kasım 2020 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu... 'Günlük en yüksek vefat sayısına ulaşıldı'
Haberlerine en az güvenilen televizyon kanalı oldu
İran'ı sarsan suikasta ilişkin Netanyahu ve Trump'tan ilk açıklamalar
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yeşil ışık! İlk sinyal verildi
HSK, 11 hakim ve savcıyı Yargıtay'a üye seçti
Canlı yayında flaş açıklama: Mecburuz, alacağız
Türkiye'den müthiş savunma hamlesi!
Skandal aramayla ilgili soruşturma başlatıldı
BAE'li Bakandan Türkiye itirafı!
Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki: Tümüyle reddediyoruz
"Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni tanımıyoruz"
Trump'tan başkanlık açıklaması: Bırakacağım
"Dijital faşizme karşı mücadele etmeliyiz"
AFAD: İzmir'deki depremin ardından 2 kişinin tedavisi sürüyor
27 Kasım 2020 Cuma 23:24:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 23:24:00

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım

Kaynak: AA

ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni anayasa kabul edildiğinde artık cumhurbaşkanı olarak görev yapmayacağını belirterek, "Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım. Bu yüzden sakin olun. Sakin bir şekilde bunu kabullenin. Ancak yeni anayasanın tahrif edilmesine ve yeni anayasaya göre seçimler uydurulmasına izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, başkent Minsk’te 6. Şehir Hastanesine yaptığı ziyarette, anayasa değişikliği çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının yetkilerinin düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Lukaşenko, yeni yapılacak anayasanın destekçisi olduğunu söyledi.

Rusya, Kazakistan ve Belarus'un, her şeyin cumhurbaşkanının kararına bağlı olduğu sert ve ciddi bir anayasası bulunduğuna dikkati çeken Lukaşenko, bu açıdan bakıldığında böyle bir anayasayla herhangi bir cumhurbaşkanının ülkeyi savaşa bile götürebileceğini belirtti.

Bu nedenle ülkenin anayasa değişikliğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Lukaşenko, "Evet, yeni bir anayasa oluşturmamız lazım. Fakat bu, ülkemizin çökmemesi için faydalı olmalı." ifadelerini kullandı.

Ülkenin siyasi partilerin bulunduğu parlamenter sistemle yönetilmesinin toplumda ayrışma yaratacağını ve farklı çıkar gruplarını ortaya çıkaracağını savunan Lukaşenko, ancak halkın bunu oylaması halinde bu sistemin olacağını dile getirdi.

Yeni anayasa kabul edildiğinde kendisinin cumhurbaşkanı olarak görev yapmayacağını belirten Lukaşenko, “Kendim için anayasa yapmıyorum. Yeni anayasa ile artık cumhurbaşkanı olarak çalışmayacağım. Bu yüzden sakin olun. Sakin bir şekilde bunu kabullenin. Ancak yeni anayasanın tahrif edilmesine ve yeni anayasaya göre seçimler uydurulmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Lukaşenko, Belarus halkının bu süreci sorunsuz atlatması gerektiğini sözlerine ekledi.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla gösteriler başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını ve anayasa değişikliği yapılmasını istiyor.

Etiketler : Belarus Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz

Didem Balçın: Aşerdiğim tatlılar şekersiz
Ufak Tefek Cinayetler'in Taylan'ı Ferit Aktuğ vizyon öncesi kafa dinliyorum

Ufak Tefek Cinayetler'in Taylan'ı Ferit Aktuğ vizyon öncesi kafa dinliyorum
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç başarısıyla dikkat çekiyor! Hem oyuncu hem avukat...
İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!

İlker Aksum ve sevgilisi Şeyma Şener'den şipşak alışveriş!
YouTuber Laura Isabella Yılmaz'ın başarı hikayesi

YouTuber Laura Isabella Yılmaz'ın başarı hikayesi
Kalust Şalcıoğlu'nun oldu

Kalust Şalcıoğlu'nun oldu
Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı

Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem koronavirüse yakalandı
İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı

İrem Derici'den 'rezalet şarkı' itirafı
Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti

Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER