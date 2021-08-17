Listede zirveye yerleşti! Başkan Erdoğan, ikinci kez “dünyanın en etkili Müslüman lideri” seçildi

Ürdün merkezli Kraliyet İslami Stratejik Çalışmalar Merkezinin "dünyanın en etkili Müslüman liderleri" araştırmasında ilk sırada Başkan Recep Tayyip Erdoğan yer aldı.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, Erdoğan'ın 2002, 2007 ve 2011 seçimlerinde katlanarak büyüyen zaferler kazanarak 11 yıl başbakanlık görevini yürüttüğünü belirten raporda, "Görevi süresince Türkiye ekonomisini görülmemiş bir şekilde büyüttü, anayasal reformları hayata geçirdi ve ülkesini tekrar başat bir küresel aktör haline getirdi." satırlarına yer verildi.

İSLAM ALEMİNİN GÖNLÜNÜ KAZANDI

Başkan Erdoğan'ın kendi ülkesi için yaptıklarının yanı sıra tüm Müslümanların da sesi olmaya devam ettiği vurgulanan raporda şu ifadeler kullanıldı:

"Katılım oranının yüzde 86'ları bulduğu 2018'deki seçimlerde ikinci tura ihtiyaç duymayarak doğrudan halk tarafından yüzde 52 oyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, dünya sahnesinde yükselen müdanasız sesiyle Müslümanların yaşadıkları sıkıntıları sık sık gündeme getirerek İslam dünyasının gönlünü kazandı."

AYASOFYA'YI YENİDEN CAMİ STATÜSÜNE KAVUŞTURDU

537 yılında inşa edilen Ayasofya'nın İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'te camiye dönüştürüldüğü hatırlatılan raporda, "1935'te müze yapılan Ayasofya, Erdoğan'ın imzasıyla 2020'de tekrar cami statüsüne kavuştu." denildi.

FİLM ENDÜSTRİSİ, TÜRKİYE'NİN YUMUŞAK GÜCÜNÜ OLUŞTURUYOR

Türkiye'nin İslam dünyasındaki etkisinin hızla artmasının en büyük sebeplerinden birinin film ve dizi sektörü olduğu ifade edilen raporda şunlar kaydedildi:

"Muhteşem Süleyman ve Payitaht Abdülhamid gibi diziler İslam dünyasında popüler olsa da, asıl patlama Diriliş Ertuğrul dizisiyle yaşandı. Öyle ki, İslam dünyasının diğer liderleri hem vatandaşlarını bu diziyi izlemeye teşvik etti hem de kendi dizi sektörlerini de Diriliş Ertuğrul projesini örnek almaya çağırdı."

İKİNCİ KEZ 1. SEÇİLDİ

Yılda bir kez yapılan çalışmanın sonuçlarına göre Başkan Erdoğan 2016 ve 2017 yıllarında 8., 2018'de 5., 2019'da 1., 2020'de ise 6. olmuştu.