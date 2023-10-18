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18 Ekim 2023 Çarşamba 21:00:00 - Güncelleme:18 Ekim 2023 Çarşamba 21:00:00

Bangladeş'ten İsrail'e kınama

Kaynak: AA

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Bangladeş Başbakanı, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını kınadı

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yüzlerce Filistinlinin ölümüne neden olan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzlendiği saldırıyı "şiddetle" kınadı.

Hasina, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 14 ülkenin elçileriyle, başkent Dakka'da bulunan Başbakanlık Ofisinde bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada her zaman Filistin halkının yanında olacaklarını belirten Hasina, İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısını "şiddetle" kınadı.

Hasina, Filistin'e yakın zamanda acil durum malzemeleri ve ilaç gönderileceğini ifade ederek, saldırının "insanlık dışı" olduğunu söyledi.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısının "uluslararası anlaşmaların açık ihlali olduğu ve ağır suç teşkil ettiği" bildirildi.

Açıklamada, "faillerin eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiği" belirtildi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.

Etiketler : bangladeş gazze israil kınama
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