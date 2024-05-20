Mona Lisa'yı Picasso mu çaldı?

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Hakkında pek çok farklı görüş olsa da Mona Lisa portresinin, bir tüccar eşi olan Lisa Gherardini'e ait olduğu düşünülüyor ve Leonardo ölene kadar tabloyu kendine saklıyor.

Leonardo'nun ölümünden sonra Fransız Kralı I. François, tabloyu sarayda sergilenmeye başlıyor.

Mona Lisa, 1804'te şimdiki evine yani Louvre Müzesi'ne geliyor. Ancak beklendiği kadar büyük ilgi görmüyor.

Ta ki, 1911 yılında tarihin en büyük sanat soygunu gerçekleşene kadar.

21 Ağustos 1911'de Mona Lisa'nın yerinde olmadığı ve çalındığı tam 12 saat sonra fark ediliyor.

Bu olay duyulduktan sonra halk, Mona Lisa'nın yerinde oluşan boşluğu görmek için müzeye gelmeye başlıyor.

Fransız Polis Teşkilatı ve özel dedektifler büyük soyguncuyu bulmak için yarışa giriyor.

Soyguncuyu ararlarken, müzeden çalınan önemli heykelciklerin hırsızı yakalanıyor. Hırsız, çaldığı heykelcikleri Pablo Picasso'ya verdiğini itiraf ediyor.

Şüpheli listesine giren Picasso, Mona Lisa ile bağlantısı olmadığını suçlamalar çekilirse heykelcikleri teslim edeceğini açıklıyor.

Aradan tam 2 yıl geçiyor ve herkes Mona Lisa'dan ümidini kesmişken gerçek soyguncu yakalanıyor.

Tabloyu para için çalmadığını ve İtalya'ya ait olanın İtalya'da kalması gerektiğini savunduğu için çaldığını açıklıyor.