Soykırımcı İsrail'den Netanyahu'ya yakalama kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Başsavcı Han'ın başvurusuna ilişkin suçlamalarda bulundu.

UCM Başsavcısı'nın Hamas liderlerinin yanı sıra Netanyahu ile Gallant hakkında da yakalama kararı başvurusu yapmasının "sonsuza kadar hatırlanacak tarihi bir ayıp" olduğunu iddia eden Katz, "Lahey'deki Ceza Mahkemesi Başsavcılığının skandal kararı, 7 Ekim mağdurlarına ve Gazze'de tutulan 128 esire karşı sınırsız bir cephe taarruzudur." yorumunda bulundu.

Katz, başvuruya karşı Dışişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir komite kurulduğunu belirtti.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI



Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

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