  • BIST
    1445.42
  • Dolar
    8,6048
  • Euro
    10,4851
  • Altın
    524,0740
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başörtülü akademisyene alçak saldırı!
Kardeş ülkeye Türk modeli!
Bakan Koca müjdeyi verdi: Aşıda yeni kolaylık
Bahçeli'den sert tepki: Gammaza lanet olsun
Kanada'da Müslümanların katledilmesine Türkiye'den tepki
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'un Türkiye ziyareti yeni dönemin habercisi
Türkiye Sigorta'dan Amasra-1 kuyusuna 738 milyon TL'lik teminat
Bakan Szijjarto açıkladı: Ülkemizde bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olacak
Macaristan Başbakanı Orban, AB'deki veto kararlarını savundu
İsrail rotayı Pekin'e çevirdi: Bizi İran'dan kurtarabilir
FBI duyurdu: Fidye bitcoin korsanlardan kurtarıldı
ABD Başkanı Biden ve Stoltenberg, Beyaz Saray'da bir araya geldi
Marmara Denizi'ndeki müsilajın nedeni belli oldu!
'Devleti yıkmamız lazım' diyen Ahmet Şık'a destek verdi
Ermeni komutandan itiraf! Karşılığında haritayı vermeyi teklif etti
Türkiye, iki hamleyle ‘One Minute' dedi
Terör elebaşlarına 'kaçışınız yok' mesajı
Aşı artıyor, vakalar düşüyor
"Kanal İstanbul müsilajı azaltır"
Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Kadro tamam set temmuzda
Önüne gelen oyuncu!
‘Baht Oyunu'nun kadrosunda
Kadınlar tarafından kandırıldım
08 Haziran 2021 Salı 10:38:00 - Güncelleme:08 Haziran 2021 Salı 10:38:00

Bakan Szijjarto açıkladı: Ülkemizde bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Şişecam'ın cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olduğunu söyledi.

Szijjarto, bakanlıkta düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu ve Macaristan'ın Doğu'ya açılım politikasında Türkiye'nin önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

14 ülkede 43 fabrikada üretim yapan Şişecam'ın, dünyada en büyük ikinci cam üreticisi firma olduğunu, 150'den fazla ülkeye ihracat yaptığını anlatan Szijjarto, Şişecam'ın Macaristan'daki fabrikasında yıllık 330 bin ton cam ambalajı üretileceğini bildirdi.

Şişecam'ın cam ambalaj fabrikası yatırımının Macaristan'da bugüne kadarki en büyük Türk yatırımı olduğunu belirten Szijjarto, ''Şişecam Grubu, 73 milyar Macar forinti yatırım yapma kararı aldı. Bu meblağ, Macaristan'da bugüne kadarki en yüksek Türk yatırımı demek. Macar hükümeti de bu yatırıma 12,5 milyar forint destek sağlayacak.'' şeklinde konuştu.

İki ülke ticari ilişkilerine de değinen Szijjarto, Macaristan ve Türkiye arasındaki ikili ticaretin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 27 artış gösterdiğini kaydetti.

- "Macaristan'ın ihracatına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır"

Toplantıya video konferans yöntemiyle katılan Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman da dünyada cam ev eşyasında ikinci, cam ambalaj ve düzcamda 5'inci büyük üretici konumunda bulunduklarını, ayrıca, dünyanın en büyük 8'inci soda üreticisi ve krom kimyasallarında da dünya lideri olduklarını söyledi.

Macaristan'ın Orta Avrupa'daki güçlü konumu ve yatırımcıya sağladığı destekler dolayısıyla Kaposvar kentinde yatırım yapma kararı aldıklarını belirten Kırman, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Avrupa'daki bu ilk cam ambalaj tesis yatırımımızı Kaposvar kentinde hayata geçireceğiz. 2023 yılında operasyona başlamasını ve 2025 yılı itibarıyla tesisin tam kapasiteye ulaşmasını hedefliyoruz. Yatırım tutarı 220 milyon avronun üzerinde gerçekleşecektir. Tamamlandığında 330 bin tonluk net üretim kapasitesine sahip olacak üretim tesisimiz, hem Macaristan'ın hem de geniş bir coğrafyada dış pazarın cam ambalaj talebine cevap verecektir. Cam ambalaj pazarında Avrupa'daki ayak izimizi genişletirken, Macaristan'ın ihracatına da önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.''

Toplantıya, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis de katıldı.

Etiketler : Macaristan TÜRKİYE Ahmet Akif Oktay Viktor Matis
Kanser tedavisinde her şey yolunda!

Kanser tedavisinde her şey yolunda!
Mücevher tanıtacak

Mücevher tanıtacak
Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'

Gökçeada'da ‘Daha İyi Bir Yarın'
İyi proje olursa Burak'la oynarım

İyi proje olursa Burak'la oynarım
Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim

Mehmet Ali Erbil: Annemi asla sevemedim
Erşan Kuneri heyecanı

Erşan Kuneri heyecanı
Sokak tacizine dur!

Sokak tacizine dur!
Erkal'ın hayatı beyazperdede

Erkal'ın hayatı beyazperdede
AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü

AKŞAM'A en iyi muhabir ödülü

EN ÇOK OKUNAN HABERLER