Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü
Kaynak: AA
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait üç adet İHA imha edildi. İHA'lardan ikisi Fuzuli'de biri ise Terter'de düşürüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah 1, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.
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