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21 Ekim 2020 Çarşamba 15:52:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 15:52:00

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait 3 İHA'yı düşürdü

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait üç adet İHA imha edildi. İHA'lardan ikisi Fuzuli'de biri ise Terter'de düşürüldü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yerel saatle 12.55-13.30'da Ermenistan'a ait 3 İHA'nın, Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İHA'lardan 2'sinin Fuzuli, birinin ise Terter istikametinde vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Azerbaycan hava savunma güçleri, bu sabah 1, dün de 2 Ermenistan İHA'sını düşürmüştü.

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