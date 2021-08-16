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16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:47:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:47:00

Azerbaycan duyurdu: Türk askerleriyle birlikte görevdeyiz

Kaynak: AA

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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de havalimanında görevli Azerbaycan askerlerinin hayati tehlikesinin bulunmadığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, havalimanının Azerbaycan askerlerince korunan bölgesinde şu anda herhangi bir gerginlik bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki gergin duruma rağmen 120 Azerbaycan askerinin, havalimanının güvenliğini sağlamak için Türk askerleriyle görevlerini yerine getirmeye devam ettikleri kaydedildi.

Etiketler : Azerbaycan askerleri 20 Azerbaycan askeri Türk askerleri havalimanı
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