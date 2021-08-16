Azerbaycan duyurdu: Türk askerleriyle birlikte görevdeyiz

Bakanlığın açıklamasında, havalimanının Azerbaycan askerlerince korunan bölgesinde şu anda herhangi bir gerginlik bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, bölgedeki gergin duruma rağmen 120 Azerbaycan askerinin, havalimanının güvenliğini sağlamak için Türk askerleriyle görevlerini yerine getirmeye devam ettikleri kaydedildi.