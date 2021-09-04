Azerbaycan askerlerine ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline "ileri hava kontrolörü eğitimi" verildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İkili Askeri Eğitim İş Birliği kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personeline yakın hava desteği faaliyetleri çerçevesinde 'ileri hava kontrolörü eğitimi' verildi."
- Azerbaycan askerlerine ileri hava kontrolörü eğitimi verildi
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