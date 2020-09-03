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03 Eylül 2020 Perşembe 07:38:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 07:38:00

Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 15 kişi daha öldü

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) can kaybının sürdüğü Avustralya'nın Victoria eyaletinde, 15 kişinin daha virüsten ölmesiyle ülkedeki toplam can kaybı 678'e yükseldi.

Avustralya’da Kovid-19’dan en fazla can kaybı ve vaka sayısını kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 113, Yeni Güney Galler’de 12 (NSW), Queensland’da 2 kişiye daha virüs teşhisi konulmasıyla, ülke genelindeki toplam vaka sayısı 26 bin 66’ya çıktı.

Öte yandan son haftalarda Avustralya’nın diğer eyaletlerinde Kovid-19 nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ölümlerin devam ettiği Victoria’da 15 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle eyaletteki can kaybı 591’e, Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı da 678’e yükseldi.

NSW eyaletinde 52, Tazmanya’da 13, Batı Avustralya’da 9, Queensland’da 6, Güney Avustralya’da 4, Avustralya Başkent Bölgesi’nde 3 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Virüse yakalanan 21 bin 684 Avustralyalı sağlığına kavuşurken, yaklaşık 2 bin 827 aktif vakadan 23’ü yoğun bakımda olmak üzere 432 kişi çeşitli hastanelerde tedavi görüyor.

-Avustralya Futbolu finali ilk kez Melbourne dışında oynanacak

Avustralya Futbol Ligi (AFL) kurulduğundan bu yana her yıl Melbourne’da oynanan final maçının Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez Queensland eyaletinin başkenti Brisbane’deki Gabba Stadı'nda oynanacağı açıklandı. Gece yapılacak maçın 30 bin seyirci önünde oynanacağını açıklayan AFL Başkanı Gillon McLachlan, "Büyük finali koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evi olan MCG'den (Melbourne’da her zaman finalin oynandığı stadyum) ayırmak zorunda kaldık." ifadelerin kullandı.

Avustralya’ya özgü 2 takım halinde 18’er futbolcuyla oynanan ve ülkede ‘‘footy’’ olarak anılan Avustralya Futbolu, genellikle kriket maçlarının da yapıldığı oval stadyumlarda yapılıyor. İlk kez 1858 yılında Melbourne’da oynanan ve şu an 18 takımın bulunduğu Avustralya Futbolu Ligi’ndeki maçlar, 20’şer dakikalık 4 çeyrek halinde oynanıyor.

El ve ayaklar kullanılarak oynanan ve ilk 8 takımın Play-Off usulü oynadıkları maçlarla tamamlanan ligin finali, her zaman Melbourne’daki Melbourne Kriket Sahası’nda (MCG) oynanıyordu.

-Avustralya ekonomisi resesyona girdi

Kovid-19’un etkisindeki Avustralya ekonomisinde görülen yüzde 7 daralmanın ardından ülke ekonomisinin resmen durgunluğa girdiği açıklandı.

Avustralya İstatistik Kurumu'nun Haziran çeyreğinde ekonomi yüzde yedi küçüldüğünü açıklaması sonrasında, ülke ekonomisinin 1991’den beri ilk defa resesyona girdiği duyuruldu. Analistlerin haziran çeyreğinde %5,2 düşüş beklediği Avustralya ekonomisi ilk çeyrekte de yüzde 0,3 küçülmüştü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerleri yüzünden işsizlik oranının 5,2’den 7,5’e çıktığı ülkede, yıl sonundaki işsizlik onaranın da yüzde 10’u geçmesi bekleniyor.

Öte yandan anamuhalefetteki İşçi Partisi sözcüsü Jim Chalmers, federal hükümeti, Kovid-19 salgın nedeniyle zorlanan halka yeterince yardım etmemekle suçladı.

-Yeni Zelanda’da 2 yeni vaka kaydedildi

Yeni Zelanda Kovid-19 vakalarıyla ilgili güncellemede bulunan Sağlık Bakanı Chris Hipkins, son 24 saatteki testlerde 2 kişiye daha virüs tanısı konulduğunu açıkladı.

Kovid-19 nedeniyle hastalanan 15 kişinin daha iyileşmesiyle ülkedeki aktif vaka sayısının 115’e düştüğünü aktaran Bakan Hipkins, aktif vakalardan 2’si yoğun bakımda olmak üzere 7 Yeni Zelandalının çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü söyledi.

Ülkede virüsün görüldüğü günden bu yana gerçekleştirilen 880 bin 81 testte virüse yakalandığı belirlenen 1759 kişiden 1622’si iyileşirken, 22 Yeni Zelandalı hayatını kaybetmişti.

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