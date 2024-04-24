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24 Nisan 2024 Çarşamba 15:50:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 15:50:00

Avrupa Birliği, Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkıyor

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) enerji sektöründeki yatırımları koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmasına onay verdi.

Strazburg'da düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB'nin Enerji Şartı Anlaşması'ndan çekilmesi 560 "evet" oyuyla kabul edildi.

AB'nin Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkabilmesi için AP'nin onayı gerekiyordu.

Onayla AB Konseyi anlaşmadan çekilme kararını üye ülkelerin nitelikli çoğunluğuyla alabilecek.

Enerji sektöründeki sınır ötesi yatırımları korumak için 1994'te imzalanan Enerji Şartı Anlaşması 1998'de yürürlüğe girdi.

Anlaşma, fosil yakıtlar da dahil olmak üzere enerji sektöründeki yabancı yatırımcılara kapsamlı haklar ve hukuki netlik sağlıyor.

Halihazırda 50 ülke, AB ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) tarafından onaylanmış anlaşma, son dönemde yoğun biçimde tartışılıyor.

Başlangıçta sektördeki yatırımları desteklemek için tasarlanan anlaşma, enerji şirketlerine yatırımlarına zarar veren politikalar nedeniyle ülkelere dava açma imkanı sağlıyor.

Anlaşmanın özellikle fosil yakıt şirketlerinin yatırımlarını korumalarında kullanılması pek çok ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Anlaşmada, AB ülkelerini ayrılmaları durumunda dahi mevcut fosil yakıt yatırımlarını 20 yıl boyunca koruyacak sonlandırma hükmü bulunuyor.

İtalya'nın 2016'da ayrıldığı anlaşmadan, özellikle Almanya, Fransa, İspanya, Danimarka, Lüksemburg, Hollanda ve Polonya gibi ülkeler çekilmeyi planlıyordu.

AB Komisyonu, geçen yıl, iklim endişeleri nedeniyle üye ülkeler, AB ve Euratom'un Enerji Şartı Anlaşması'ndan koordineli şekilde çekilmesini teklif etmişti.

Etiketler : Avrupa enerji şartı anlaşma
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