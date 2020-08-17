  • BIST
    1087.82
  • Dolar
    7,3966
  • Euro
    8,7615
  • Altın
    464,2220
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Van'da sıcak çatışma! 1 güvenlik korucumuz şehit oldu
MSB: İdlib'de Türk konvoyuna hain saldırı
Masada Libya var! Almanya'dan BAE'ye Hafter talebi: Harekete geçirin
İran'da koronavirüs bilançosu: 24 saatte 165 kişi öldü
Katar Savunma Bakanı Libya'da!
Turizm sektörü Rusya'nın ardından Almanya pazarından da umutlu
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi: BAE İslam'a ve Filistin'e ihanet etti
DNA testi yaptırdı Türk çıktı ... Baklava yapmayı öğreniyor!
PKK ile YPG arasında büyük kriz! ABD ile anlaşma sonrası birbirlerine düştüler!
Milli Savunma Bakanı Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Trablus'ta
İki yüzlü Macron'un Belarus'taki hain planına sert tepki: Sen önce kendi ülkene bak
ABD helikopterleri, Suriye askerlerini vurdu!
Riyad'ın İsrail karşısındaki ikilemi derinleşiyor! Suudiler için en büyük tehdit askerî mi, ideoloji ...
Bakan Selçuk: 12 milyar lira destek sağladık
Yunanistan Avrupa'ya yalvarıyor! 'Türkiye'ye karşı bizi kayırın' mektubu
Somali'de askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı: 3 asker öldü
Belarus'ta öfke dinmiyor: Protestolara 200 bin kişi katıldı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abinader'le bir araya geldi
İkinci el telefon satışında yeni dönem!
Almanya'da polis şiddeti! Sosyal medyada tepki yağdı
Premier Lig'de yılın futbolcusu belli oldu
Düğün konvoyunda 'pes' dedirten görüntüler
Hepsini piyasaya süreceklerdi! İstanbul'da 45 bin litre dezenfektan ele geçirildi
17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:06:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 14:15:00

Masada Libya var! Almanya'dan BAE'ye Hafter talebi: Harekete geçirin

Kaynak: AA

ABONE OL

Almanya Dışişleri Bakanı Trablus'ta yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Libya'da Halife Hafter üzerindeki nüfuzunu kullanmasını talep etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’nın başkenti Trablus’ta yaptığı açıklamada, şu an Libya’da aldatıcı bir sükunetin yaşandığını ifade ederek, Libya’daki iki tarafın ve onların uluslararası müttefiklerinin ülkeyi silahlandırmaya devam ettiğini belirtti.

Maas, Trablus’ta Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ve İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bu durumu ve Sirte’nin çevresinde askerden arındırılmış bir bölgenin oluşturulmasının teşvik edilmesi konusunu görüşeceğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) bu konuda iyi bir öneri sunduğuna dikkati çeken Maas, petrol ihracat yasağının son bulması ve petrol gelirlerinin adil bir şekilde dağıtılmasının da Libya’daki ihtilafın çözümü için önemli olduğunu kaydetti.

Maas, Libya’daki görüşmelerde ayrıca düzensiz göçmen konusunun da ele alınacağı bilgisini paylaştı.

Libya’nın ardından Abu Dabi’ye geçeceğini aktaran Maas, burada muhataplarıyla Libya’daki ihtilafın yanı sıra İran, Suriye, Katar ve Lübnan konularını görüşeceğini belirtti.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan’ı İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasından dolayı tebrik edeceğini söyleyen Maas, "İsrail ile ilgili gelişmeler ışığında, Libya konusunda da Abu Dabi'den olumlu sinyaller almayı umuyoruz. BAE, General Hafter üzerinde etkiye sahip ve bunu Berlin sürecine uygun olarak kullanmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Maas, sadece siyasi sürece katılanların Libya’nın geleceğinin bir parçası olabileceklerini kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER