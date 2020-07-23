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Afrika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 687 kişi öldü
Kovid-19'dan bir günde 572 kişi öldü
23 Temmuz 2020 Perşembe 07:48:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 07:48:00

Afrika'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 687 kişi öldü

Kaynak: AA

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Afrika kıtasında Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 687 artarak 16 bin 479'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 19 bin 366 artarak 773 bin 418'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 687 artışla 16 bin 479'a çıktı.

Kıtada en fazla can kaybı Güney Afrika'da görüldü

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 5 bin 940 ölümle Güney Afrika'da görüldü. Bu ülkeyi 4 bin 440 ölümle Mısır, 1111 ile Cezayir, 813 ile Nijerya ve 708 ile Sudan izledi.

Salgından bir günde en yüksek ölüm oranının kaydedildiği Güney Afrika'da son 24 saatte 572 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise Güney Afrika (394 bin 948), Mısır (89 bin 745), Nijerya (38 bin 344), Gana (29 bin 672) ve Cezayir (24 bin 872) şeklinde sıralandı.

Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da, salgına yakalanan 438 bin 288 kişi ise hastalığı yendi.

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