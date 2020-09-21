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21 Eylül 2020 Pazartesi 18:09:00 - Güncelleme:21 Eylül 2020 Pazartesi 18:09:00

Afganistan'nın Taliban saldırılarısında 11 kişi ölü ele geçirildi

Kaynak: AA

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Taliban militanlarının, Afganistan'ın Kapisa ve Belh vilayetlerindeki askeri ve polis karakollarına düzenlediği saldırılarda 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybettiği açıklandı.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kapisa'nın Tegab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Şuriş, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Öte yandan Belh Valiliği sözcüsü Munir Ahmad da militanların, Belh vilayetinin Belh ilçesine bağlı Hivad Palas Puş bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin öldüğünü dile getiren Farhad, 3 güvenlik görevlisinin militanlarca esir alındığını söyledi.

Farhad, çıkan çatışmada militanlardan da ölenlerin olduğunu vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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