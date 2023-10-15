Afganistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Afganistan'ın Herat şehrinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu depremin, ülkenin batısındaki Herat şehrinde meydana geldiğini açıkladı.
Depremin yerin 8.2 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.
Depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Ülkede geçtiğimiz hafta yine Herat'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem sonrası yıkım veya can kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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