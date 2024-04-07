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ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi
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07 Nisan 2024 Pazar 07:12:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 07:12:00

ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA ile saldırı girişimi

Kaynak: AA

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Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece yarısından sonra ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.

Üste konuşlu ABD güçlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 1 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişimi düzenlenmiş, SİHA açık alanda düşürülmüştü.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

Etiketler : abd hamas suriye kamikaze iha saldırı
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