14 Ağustos 2020 Cuma 23:21:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2020 Cuma 23:29:00
AB'den Atina'ya Türkiye uyarısı
Kaynak: AA
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısında Türkiye ile işbirliğinin önemi vurgulandı, deniz sınırı ile ilgili konuların yalnızca müzakere ve diyalog yolu ile çözülebileceği ifade edildi.
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