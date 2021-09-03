ABD'den net mesaj: şartları sağlaması lazım

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03 Eylül 2021 Cuma 08:34:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 08:35:00

ABD'den Afganistan'a net mesaj: Yeni hükümetin tanınması için şartları sağlaması lazım

Kaynak: AA

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ABD, Afganistan'da Taliban'ın kuracağı yeni hükümetin ancak belli kriterleri karşıladıktan sonra tanınabileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Taliban'ın kontrol ettiği Afganistan'da yeni kurulacak hükümetin ancak belli kriterleri karşıladıktan sonra tanınabileceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın Afganistan'daki hükümet kurma çalışmalarını ve ülkedeki son durumu değerlendirdi.

Price, Taliban'ın meşruiyetine ilişkin ABD'nin yaklaşımını, "Şu an Afganistan'da bir hükümet yok, bir hükümet kurulduğunda onun tanınması için belli kriterleri karşılıyor olması lazım" sözleriyle değerlendirdi.

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Kabil havalimanının yeniden işletime açılabilmesi sürecinde Türkiye ve Katar ile çalıştıkları ve havalimanının açık olmasının Taliban dahil tüm tarafların ve uluslararası toplumun yararına olduğunu belirtti.

Afganistan'a gönderilen insani yardımların yerine ulaşabilmesi için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın açık olmasının bir gereklilik olduğunu ifade eden Price, bu konudaki çabaları için Türkiye ve Katar'a teşekkür etti.

Öte yandan Dışişleri Sözcüsü, Afganistan'dan tahliye edilen Afganların neden Türkiye üzerinden "P2" başvurusu yapamadığına ilişkin bir soruya, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu, Afganistan'dan tahliye sürecine ciddi destek verdiğini ve söz konusu başvurunun birçok ülkeden yapılabildiğini söyledi.

Etiketler : Ned Price Afganistan TALİBAN ABD
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