  • BIST
    1473.45
  • Dolar
    7,3066
  • Euro
    8,8755
  • Altın
    436,4660
İstanbul
6 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafı serilmesine soruşturma
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 912 yeni vaka
Türk-Rus ortak merkezi yarın faaliyete başlıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti
Kılıçdaroğlu'na mektup yazan 3 milletvekili CHP'den istifa etti
Meteorolojiden kar ve sağanak uyarısı
Toplantının ardından duyuruldu: Fahiş fiyata karşı yeni sistem
ABD gemisinde koronavirüs paniği: Askerler karantinaya alındı
Başkan Erdoğan uyardı: Çok ağır cezalar sizleri bulabilir
İBB'de kadrolaşma CHP'li Özgür Nas'ın itirafıyla gözler önüne serildi
Bakan Çavuşoğlu: Güzel haberler alacağız
Merkez Bankası'ndan flaş hamle!
Ubeydullah Dalmış Nereli?
İkinci el otomobilde rüzgar tersine döndü!
Ankara merkezli 25 ilde düğmeye basıldı! Büyük operasyon
3,5 milyon doz aşı daha Türkiye'de
Adana'da akılalmaz olay! Ben böyle bir öldürme tekniği görmedim
Sarı ve turuncu alarm verildi
Bakanlık müjdeyi verdi: Bugün hesaplarda
MGK'dan Sincar ve Akdeniz uyarısı
Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye mutabakatı!
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
'Bernie Sanders' oyuncak bebeği 20 bin dolara satıldı
Hadise'nin sapık korkusu! Şikayetçi oldu
29 Ocak 2021 Cuma 18:17:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 18:17:00

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 443 bini geçti

ABONE OL

ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 174 bin 532 artışla 26 milyon 342 bin 817'ye çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 299 artarak 443 bin 832'ye ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 71 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 306 milyon 455 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

Vaka sayısı bakımından California, 3 milyon 260 bin ile ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 336 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 687 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 43 bin 200 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi, 10 milyon 720 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 60 bin vakayla Brezilya takip ediyor.

Etiketler : abd salgın Kovid-19
Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu

Demet Sağıroğlu hayranlarına müjde! Papatya Falları albümü plak oldu
Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim

Hadise'den eleştirilere yanıt: Popçu değil müzisyenim
Pelin Akil: Lüks zevklerim yok

Pelin Akil: Lüks zevklerim yok
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'

Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup aşka geldi! 'Sen yeter ki böyle bak'
Oğulcan Engin beach işletmecisi olacak

Oğulcan Engin beach işletmecisi olacak
Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor

Burcu Güneş'ten karantina şarkıları geliyor
İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser

İlyas Yalçıntaş'tan haftada üç gün dijital konser
Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı

Tolgahan Sayışman: Büyük bir kazaydı
Göksel: Fethiye'de her şey harika!

Göksel: Fethiye'de her şey harika!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER