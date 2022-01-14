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14 Ocak 2022 Cuma 18:06:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 18:06:00

ABD'de Kovid-19: Can kaybı 846 bin 488'e çıktı

Kaynak: AA

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ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1926 artışla 846 bin 488'e ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 879 bin 396 artarak 64 milyon 83 bin 262 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 1926 kişinin daha hayatını kaybetmesiylecan kaybı sayısı 846 bin 488'e çıktı.

CALİFORNİA İLK SIRADA

California, 6 milyon 720 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 289 bin vakayla Texas ve 4 milyon 933 bini aşkın vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 77 bin 507 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 909, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.

ABD'DE AŞILAMA

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,4'üne en az bir doz, yüzde 66,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 40,6'sına ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 248 milyona yakın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 78 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

Etiketler : abd kovid koronavirüs vaka sayısı
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