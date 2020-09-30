  • BIST
    1145.24
  • Dolar
    7,7201
  • Euro
    9,0494
  • Altın
    468,5670
İstanbul
13 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gri kategorideki teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ele geçirildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunuyor
Çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
Azerbaycan, Ermenistan ordusunun tank, top ve füze sistemlerini imha etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a görüşme çağrısı
Başkan Erdoğan: İklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz
İdlib'de Rusya protesto edildi
Türkiye'deki aşı denemelerinde ikinci doz yapıldı
Bakan Akar'dan kritik görüşme
DSÖ: Kovid-19'dan ölenlerin sayısı kesinlikle 1 milyondan çok daha fazla
ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi
TBMM Başkanı Şentop: Azerbaycan'ın Türkiye dahil başka bir ülkenin desteğine ihtiyacı yok
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan biyolojik çeşitliliğin korunması çağrısı
Adana'daki FETÖ davasında yargılanan iki sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis cezası
Bakan Varank duyurdu: Antarktika'da kalıcı üs kuruyoruz
Papiss Cisse Fenerbahçe'de! İmza için İstanbul'a geldi
Emre Aşık'tan flaş sözler: Bu tamamen bir kumpastır
Ameliyatsız burun estetiği mümkün mü? Doç. Dr. Serdar Yüce açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İncirlik açıklaması: Çıkma yönünde bir plan yok
Acun Şehrazat'a sert çıktı: Cevabımızı terbiyesize mahkemede vereceğiz
FETÖ'cü üsteğmene işkence suçundan hapis cezası
Ermenistan'ın Türk uçak ve SİHA iddiasına MSB'den açıklama
İçişleri Bakanlığı: Ülke genelinde yarın kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirilecek
30 Eylül 2020 Çarşamba 18:19:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 18:19:00

ABD'de bekleyen konut satışları ağustosta rekor seviyeye yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Ülkede bekleyen konut satışları, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak beklentileri geride bıraktı.

ABD'de, bekleyen konut satışları, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak rekor seviyeye yükseldi.

National Association of Realtors (NAR), ağustos ayına ilişkin bekleyen konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, ağustosta aylık yüzde 8,8 artarak 132,8 değerine yükseldi. Endeks, bu değerle rekor seviyeye yükseldi.

Kovid-19 salgını nedeniyle mart ve nisan aylarında düşüş gösteren, mayıs ayı itibarıyla toparlanan veriye ilişkin piyasa beklentisi, ağustosta yüzde 3,4 artması yönündeydi

Bekleyen konut satışları, temmuzda da aylık yüzde 5,9'luk artış kaydetmişti.

Ülkede bekleyen konut satışları, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 24,2'lik artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son derece düşük konut kredisi (mortgage) oranlarının konut satışlarının ağustosta yeniden artmasında etkili olduğunu belirtti.

Fed'in uzun bir süre faiz oranlarını sıfıra yakın tutmayı planlamasının konut satışlarının devam etmesine yardımcı olacağını aktaran Yun, konut piyasasının bu kadar hızlı toparlanmasının şaşırttığını ifade etti.

Yun, bekleyen konut satışlarının salgın öncesi dönemde olduğundan daha iyi performans gösterdiğine dikkati çekerek, ancak piyasada arz olmadan toparlanmanın sürdürülebilir olmayacağını kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER