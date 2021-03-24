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24 Mart 2021 Çarşamba 22:23:00 - Güncelleme:24 Mart 2021 Çarşamba 22:24:00

ABD'de barınaklarda tutulan yüzlerce refakatsiz göçmen çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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ABD'nin güney sınırından ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan refakatsiz göçmen çocukların yaklaşık yüzde 3'nün yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Axios'un ABD Sağlık Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberinde, yakalandıktan sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılan ve pozitif çıkan 319 refakatsiz göçmen çocuğun diğer göçmen çocuklardan ayrı tutularak izole edildiği ifade edildi.

Haberde, geçen ay Biden yönetimi tarafından açılan Teksas'a bağlı Corrizo Spring'teki sığınakta Kovid-19 testi pozitif çıkan çocukların oranının ise yüzde 10'lara kadar çıktığına dikkat çekildi.

2020'de Kovid-19 testi pozitif çıkan refakatsiz göçmen çocukların oranının yüzde 7,4 olduğu bilgisi paylaşılan haberde, bunun da 2 bin 897 rakamına tekabül ettiği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mark Weber, Kovid-19 testi yapılan göçmen çocukların söz konusu oranlarda pozitif çıkmasının beklendiğini, bakanlığa ait 22 eyaletteki 200 tesiste gerekli önlemleri aldıklarını savundu.

Sağlık Bakanlığına ait tesislerde 11 bin 500'den fazla refakatsiz göçmen çocuk bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Mark Weber Kovid-19 testi
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