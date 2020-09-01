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01 Eylül 2020 Salı 00:05:00 - Güncelleme:01 Eylül 2020 Salı 00:05:00

ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti

Kaynak: AA

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ABD, DEAŞ ve diğer terör örgütü mensubu yabancı savaşçıların ülkelerine iade edilmesinden bahsetmeyen terörle mücadele kararını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Endonezya tarafından sunulan ve terörle mücadele kapsamında terör eylemlerinde yer alanların yargılanması, rehabilitasyon ve yeniden topluma entegrasyonu çağrısı yapan karar tasarısını oyladı.

Tasarıya 15 üyeli BMGK'de 14 ülke destek verirken, ABD karşı çıktı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise yaptığı açıklamada, tasarıda terörle mücadelede ilk adım olan yabancı militanların ülkelerine iade edilmesine referansta bulunulmadığı ve ABD'nin bu karar tasarısına destek vermeyeceğini belirtti.

ABD, yabancı savaşçıların iade edilerek ülkelerinde yargılanmasını isterken, Avrupalı ülkeler, çoğu yine Avrupa'dan DEAŞ gibi terör örgütlerine katılan militanların iade edilmesine sıcak bakmıyor.

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