Boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı

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21 Ekim 2020 Çarşamba 08:40:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 09:59:00

ABD kahraman Türk'ü konuşuyor! Hayatını yok sayarak boğulmak üzere olan yaşlı çifti kurtardı

Kaynak: AA

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ABD'nin New York eyaletinde içinde bulundukları otomobil su kanalına devrilen yaşlı çiftin hayatını bir Türk kurtardı.

New York’un Long Island bölgesinde su kanalına düşen çifti canını tehlikeye atarak kurtaran Türk vatandaşı Erzincanlı Mustafa Tosun'un kahramanlığı yerel basında manşetlere çıktı.

Görgü tanıkları ve polisin aktardığına göre, Montauk otoyolunda seyrederken yol kenarındaki kanala devrilen otomobilin arkasından düşünmeden suya atlayan Türk vatandaşı, aracın camını kırarak yaşlı çifti kurtardı.

Tosun ve ardından suya atlayan diğer yardımseverlerce Joseph (78) ve Delores (76) Abitabile çiftinin boğulmaktan kurtarılma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Amerikan medyasında yayınlandı.

- 'YAPMASAYDIM VİCDAN AZABI ÇEKERDİM'

ABD'de 30 yıldır oto tamirhanesi işleten Mustafa Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Arabadaki yaşlı adam benim babam olmasa da birilerinin babasıydı, onun hayatını kurtarmalıydım.'' dedi.

Cesareti ile takdir toplayan Tosun, 'Yaşlı adam yüzme bilmiyorum diye bağırıyor, etraftakiler ne yapması gerektiğini tarif ediyordu. Ben dayanamayıp suya atladım, yapmasaydım vicdan azabı çekerdim.' dedi.

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