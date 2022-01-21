Rusya'ya canlı yayında gözdağı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsviçre'nin Cenevre şehrinde Ukrayna krizini görüşmek üzere bir araya geldi.

Kritik görüşme sonrası basın toplantısı düzenleyen Lavrov, "Rusya Ukrayna halkı için tehdit değildir" dedi. Askerlerin bölgeye konuşlandırılmasının 'ihtiyaç sonrası' gerçekleştiğini belirten Lavrov, "Ukrayna'ya saldırmayı planladığımızı söylüyorlar ama biz asla bunu amaçlamadığımızı belirtiyoruz" dedi.

NATO'nun SSCB'ye karşı kurulduğunu belirten Lavrov sözlerine şöyle devam etti;

'Doğu Avrupa'nın güvenliği söz konusu olduğunda üye olmak isteyen devletler var ve biz NATO'nun daha fazla genişletilmesinin hata olduğunu düşünüyoruz.'

'Karşı taraf sürekli endişeli olduğunu söyledi' diyen Lavrov, 'Biz de endişeliyiz üstelik bizim endişelerimiz bunlar yalnızca hayali bir tehditle ilintili değil biz gerçek olgular konusunda endişeliyiz' ifadelerini kullandı.

Buradaki çaba aslında her bir ayrıntıya girme çabası. Ama bunun şu anda faydalı olacağı konusundan emin değilim. Doğru yolda mıyız değil miyiz, onu şu anda söylemem ama yazılı olarak ABD'nin bizim sorduğumuz sorulara cevabını aldıktan sonra değerlendirme yapacağız' dedi.

LAVROV'U KIZDIRAN SORU

Bu konu hakkında detay paylaşması istenilmesi üzerine Lavrov, doruyu sonra gazeteciye 'Her şeyi sizinle paylaşmak zorunda mıyız' dedi.

Lavroc sözlerine şöyle devam etti;

'Yapılan anlaşmalar var bu bölgelerle alakalı olarak Rusya'nın Kırım'dan çıkmasını ön görüyor bunlar. Netice itibarı ile bu konuda spekülasyonlar yapılıyor..Dombass bölgesini Minsk anlaşması hazırlanırken görüşmüştük. Fransa ve Almanya'nın da bu konu ile ilgili çabaları vardı.'

'İster özel statü olsun, ister özerklik olsun verilen karara saygı duyulması gerekiyor. Bir kez daha seçimlerin yapılması önemli. Almanya ve Fransa ile de görüştük, bugün de dile getiriyorum. Kiev rejiminin orada yaptığı çalışmaların durdurulması gerekiyor.'

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ MASADAYDI

Avrupa'daki savaş endişelerinin gölgesinde ABD ve Rusya'dan üst düzey yetkililer bugün Cenevre'de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un liderliğindeki heyetler bir zamanlar Soğuk Savaş'ın önemli bir kavşak noktası olan Cenevre'de Rusya-Ukrayna gerilimini masaya yatırdı.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantisi anlaşma taslağı, taraflar arasındaki diplomatik misyonların işleyişi, siber güvenlik ve stratejik istikrar konularının ele alınacağı kritik görüşme Hotel President Wilson'da yapıldı. Görüşmede Lavrov ve Blinken dışında Rus ve ABD heyetinden toplam 12 kişi yer aldı.

Lavrov, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada ABD'li mevkidaşı Blinken ve heyetine teşekkür ederek, "Sayın Dışişleri Bakanı, sevgili meslektaşlarım, güvenlik garantisi teklifleri üzerinde başlatılan çalışmalar bağlamında Cenevre'de bir toplantı düzenleme teklifiniz için size minnettarız" dedi.

Blinken'e hitaben konuşan Lavrov, "Avrupa temaslarınız sırasında bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemediğinizi söylediniz. Biz de bu toplantıdan bir sonuç çıkmasını beklemiyoruz. Tekliflerimiz son derece somut ve aynı derecede somut cevaplar bekliyoruz" şeklinde konuştu.