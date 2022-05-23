Biden'dan Çin'e rest!

ABD Başkanı Joe Biden, resmi ziyareti kapsamında geldiği Tokyo'da Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü. Görüşmenin basına açık bölümünde Biden'dan Çin tarifeleri ve Tayvan konusunda kritik açıklamalar geldi.

"ASKERİ YANIT VERİRİZ"

İlk Asya ziyareti için Japonya'da olan ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesi halinde askeri yanıt vereceklerini açıkladı.