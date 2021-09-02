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02 Eylül 2021 Perşembe 19:03:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 19:03:00

ABD basını: Afganların 20 bini ABD'de, 40 bini ülke dışında

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Amerikan basınına sızan belgelere göre, ABD Afganistan'dan tahliye ettiği 20 bin Afgan'a yurt içindeki, 40 bin Afgan'a da yurt dışındaki askeri üslerde ev sahipliği yapıyor.

Amerikan basınının resmi belgelere dayandırdığı haberine göre, ABD'deki askeri üslerde yaklaşık 20 bin, yurt dışındaki ABD üslerinde ise yaklaşık 40 bin Afgan resmi süreçler için bekletiliyor.

Afganlar ABD'ye getirilmeden önce Katar, Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Almanya, İspanya, İtalya'daki ABD ve NATO üslerine getiriliyor, burada güvenlik taramasından geçirilen kişiler ABD'ye tahliye ediliyor.

EN YOĞUN KULLANILAN ÜSLER ALMANYA VE KATAR'DA

Philadelphia ve Washington DC yakınlarındaki Dulles Havalimanı'na getirilen Afganlar, ABD'de 5 eyaletteki (Virginia, Wisconsin, New Mexico, New Jersey ve Indiana) 8 askeri üsse yerleştiriliyor.

Belgelere göre, şu anda 15 bin 700 Afgan ile Almanya ve 11 bin 600 Afgan ile Katar, en yoğun kullanılan üslere ev sahipliği yapıyor.

ABD içindeki söz konusu 8 üssün 32 bin kişi olan toplam kapasitelerinin de 15 Eylül'e kadar 50 bine çıkarılması talimatı verildi.

AFGAN MÜLTECİLERİN BİRÇOK HAKTAN MAHRUM OLMASI DURUMU ZORLAŞTIRIYOR

Washington Post'un insan hakları gruplarına dayandırdığı haberinde de resmi süreçlerinin tamamlanması için bekleyen 10 binlerce Afgan'ın karşı karşıya kalabileceği zorluklar ele alındı.

Söz konusu kişilerin vizeleri olmadığı için ABD'de yerleşme hakları ya da diğer mültecilerin sahip olduğu haklara sahip olmadığının anımsatıldığı haberde, Afganistan'dan tahliye edilen kişilerin maddi desteğe ihtiyaç duyabileceği vurgulandı.

ABD hükümetinin, Afganlara 90 günle sınırlı bir maddi yardım vereceğine işaret edilen haberde, Afganların diğer mültecilere sağlanan tıbbi haklar, danışmanlık hizmetleri gibi haklardan mahrum olacağı kaydedildi.

Haberde, bu konuda sivil toplum kuruluşlarının hükümet ile çalışacağı ancak Kongrenin de acil yardım ödeneği çıkarması gerektiği belirtildi.

Etiketler : Amerikan ABD hükümeti Afgan mültecileri askeri üs
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