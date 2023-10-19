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19 Ekim 2023 Perşembe 12:57:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 12:57:00

AB ülkelerinin içişleri bakanları Şengen bölgesinin güvenliğini güçlendirmeyi görüşüyor

Kaynak: AA

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AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, "Özellikle vatandaşlarımıza, Birliğimize güvenlik tehlikesi arz edebilecek kişileri zorla ve derhal geri göndermeliyiz." dedi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin içişleri bakanları, Şengen bölgesinin güvenliğinin güçlendirilmesi gündemiyle toplandı.

AB ülkelerinin içişleri bakanları Lüksemburg'da bir araya geldi.

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, toplantının girişinde yaptığı açıklamada 13 Ekim'de Fransa'nın Arras ve 16 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen saldırılar nedeniyle Şengen bölgesinin güvenliğinin sağlanması konusunun gündemin öncelikli maddelerinden olacağını söyledi.

Johansson, toplantının diğer önemli maddesinin AB içerisinde sığınma başvurusu kabul edilmemiş kişilerin menşe ülkelere geri gönderilmelerinin hızlandırılması olduğunu ifade etti.

"Bu sene geri gönderdiklerimizin sayısında yüzde 20 artış oldu. İyi gidiyoruz ama daha fazlasını yapmalıyız." diyen Johansson, "Özellikle vatandaşlarımıza, Birliğimize güvenlik tehlikesi arz edebilecek kişileri zorla ve derhal geri göndermeliyiz." ifadesini kullandı.

Johansson, vatandaşlarını geri alma konusunda işbirliği yapmayan üçüncü ülkelerin, Şengen vizesi konusunda da dezavantajlı olacaklarını vurguladı.

Göç

AB ülkelerinin ay başında Göç ve İltica Anlaşması'nın göç krizlerini yönetmek için yeni kuralları içeren son unsuru üzerinde nitelikli çoğunlukla sağladığı anlaşmanın ardından, Parlamento-Konsey-Komisyon arasındaki üçlü görüşmelerin başladığını anımsatan Johansson, bu müzakerelerin sonuçlarını beklediğini belirtti.

Johansson, içişleri bakanlarının bugün ayrıca İsrail-Filistin çatışmasının AB'ye yansıyabilecek göç boyutunu da ele alacaklarını kaydetti.

AB, 2015-2016'daki göçmen krizinden bu yana düzensiz göçle mücadele etmek için formüller arıyor.

AB Komisyonu'nun 2020'de önerdiği Göç ve İltica Anlaşması göçmenlerin üye ülkelere adil dağılımı, yük paylaşımı, Birliğin dış sınırlarının güçlendirilmesi, iltica başvurularının süratle sonuçlandırılması, başvurusu reddedilenlerin menşe ülkelerine geri gönderilmelerinin hızlandırılması, kaynak ülkelerle işbirliğinin artırılması gibi unsurları içeriyor. Üye ülkelerin birbirlerinden farklı tutumları nedeniyle şimdiye kadar anlaşma sağlanamadı.

Mevcut yasama döneminin 2024'te bitecek olması nedeniyle AB kurumları; Konsey, Komisyon ve Parlamento kısa sürede uzlaşı sağlamaya çalışıyor.

Etiketler : Avrupa Birliği AB güvenlik geri gönderme AB Komisyonu
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