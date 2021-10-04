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04 Ekim 2021 Pazartesi 13:09:00 - Güncelleme:04 Ekim 2021 Pazartesi 13:09:00

2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Kaynak: AA

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2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı. Bu yılki Nobel Ödülü'nün koronavirüs aşısını bulan Türk profesörler Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye verilmesi bekleniyordu.

2021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu.

Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.

Bilim insanlarının ödülü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" geldi.

UĞUR ŞAHİN İLE ÖZLEM TÜRECİ'YE VERİLMESİ BEKLENİYORDU

Bu yılki Nobel Ödülü'nün koronavirüs aşısını bulan Türk profesörler Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye verilmesi bekleniyordu.

Ancak ödülü Amerikalı Julius ile Ermeni Patapoutian paylaştı.

12'Sİ KADINDI

1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi.

Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.

Etiketler : Thomas Perlmann Stockholm Ardem Patapoutian 2021 Nobel Tıp Ödülü
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