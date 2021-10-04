2021 Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu
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2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian kazandı. Bu yılki Nobel Ödülü'nün koronavirüs aşısını bulan Türk profesörler Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye verilmesi bekleniyordu.
2021 Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları belli oldu.
Nobel Komitesi Başkanı Thomas Perlmann, Stockholm'de yaptığı açıklamada, 2021 Nobel Tıp Ödülü'nü David Julius ve Ardem Patapoutian'ın kazandığını duyurdu.
Bilim insanlarının ödülü "ısı ve temas reseptörlerini keşiflerinden" geldi.
UĞUR ŞAHİN İLE ÖZLEM TÜRECİ'YE VERİLMESİ BEKLENİYORDU
Bu yılki Nobel Ödülü'nün koronavirüs aşısını bulan Türk profesörler Uğur Şahin ile Özlem Türeci'ye verilmesi bekleniyordu.
Ancak ödülü Amerikalı Julius ile Ermeni Patapoutian paylaştı.
12'Sİ KADINDI
1901'den bu yana 111 Nobel Tıp Ödülü verildi.
Ödülü kazananlardan 12'si kadındı.