Yörüklerin renkli göçü

Mersin'de Bahşişli Yörükleri, baharın gelmesiyle Karaman'ın Ermenek ilçesinin Barcın Yaylası'na göç yoluna çıktı. Gülnar ilçesinde konaklayan göçerler, Mayıs ayı ortasında Ermenek'e varmayı hedefliyor.



Göç yoluna çıkan Mustafa Yıldız (70), "Günde ortalama 15 kilometre yol yapıyoruz. Yoldan gittiğimiz için araçlar tarafından sıkıştırılıyoruz. Rahat bir göç olmuyor eskisi gibi" dedi.