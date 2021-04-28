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28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2021 Çarşamba 16:00:00

Yörüklerin renkli göçü

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Mersin'de Bahşişli Yörükleri, baharın gelmesiyle Karaman'ın Ermenek ilçesinin Barcın Yaylası'na göç yoluna çıktı. Gülnar ilçesinde konaklayan göçerler, Mayıs ayı ortasında Ermenek'e varmayı hedefliyor.

Mersin'de Bahşişli Yörükleri, baharın gelmesiyle Karaman'ın Ermenek ilçesinin Barcın Yaylası'na göç yoluna çıktı. Gülnar ilçesinde konaklayan göçerler, Mayıs ayı ortasında Ermenek'e varmayı hedefliyor.

Göç yoluna çıkan Mustafa Yıldız (70), "Günde ortalama 15 kilometre yol yapıyoruz. Yoldan gittiğimiz için araçlar tarafından sıkıştırılıyoruz. Rahat bir göç olmuyor eskisi gibi" dedi.

Etiketler : yörük göç ermenek
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