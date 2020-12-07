Yardıma ihtiyacı olan komşuları için seferber oldular... Bizde insanlık ölmez!

Amasya Merzifon’da yaşayan Selda Çetinkaya (34), bir yıl önce büyük umutlarla açtığı köfteci dükkanını koronavirüs salgını nedeniyle işleri azalınca kapatmak zorunda kaldı. İki çocuk annesi kadının yardımına komşusu yetişti.

ANNESİNE DE BAKIYOR



Çocukları ve annesi için çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç, kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti. Genç kadın, Alkoç’un iş yerinde çalışmaya başladı.

KOMŞULARI ORGANİZE ETTİ



Kayseri'de kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammed Yasin Korkmaz için 8 ünite kanın acil bulunması gerektiğini duyan felsefe öğretmeni Yasin Örer, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen komşularını organize etti.

BABANIN MİNNETTARLIĞI!



Gerekli izinlerin alınmasının ardından Örer ve 10 apartman sakini Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne giderek kan verdi. Baba Ramazan Korkmaz "Kan bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. Hepsine minnettarım" dedi.