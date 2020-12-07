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07 Aralık 2020 Pazartesi 12:40:00 - Güncelleme:08 Aralık 2020 Salı 09:09:00

Yardıma ihtiyacı olan komşuları için seferber oldular... Bizde insanlık ölmez!

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Doğuştan boy kısalığı olan Selda, açtığı köfteci dükkanını salgın döneminde kapatmak zorunda kaldı. Kombi bakımı yapan komşusu genç kadını işe aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasında, 16 yaşındaki kanser hastası Muhammed için acil 8 ünite kan gerekti. Apartman komşuları hastaneye akın ederek ihtiyacı giderdi.

Amasya Merzifon’da yaşayan Selda Çetinkaya (34), bir yıl önce büyük umutlarla açtığı köfteci dükkanını koronavirüs salgını nedeniyle işleri azalınca kapatmak zorunda kaldı. İki çocuk annesi kadının yardımına komşusu yetişti.

ANNESİNE DE BAKIYOR

Çocukları ve annesi için çalışması gereken komşusunun bu durumunu gören aynı sokaktan Fatih Alkoç, kendisine ait kombi servisinde çalışmayı teklif etti. Genç kadın, Alkoç’un iş yerinde çalışmaya başladı.

KOMŞULARI ORGANİZE ETTİ

Kayseri'de kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Muhammed Yasin Korkmaz için 8 ünite kanın acil bulunması gerektiğini duyan felsefe öğretmeni Yasin Örer, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen komşularını organize etti.

BABANIN MİNNETTARLIĞI!

Gerekli izinlerin alınmasının ardından Örer ve 10 apartman sakini Erciyes Üniversitesi Hastaneleri Kan Merkezi'ne giderek kan verdi. Baba Ramazan Korkmaz "Kan bağışı gerçekten hayat kurtarıyor. Hepsine minnettarım" dedi.

Etiketler : Amasya Selda Çetinkaya köfteci dükkanı doğuştan boy kısalığı Muhammed Yasin Korkmaz Ramazan Korkmaz kan bağışı Kayseri kanser tedavisi
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