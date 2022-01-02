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Valilik tespit etti: Üzücü olay sınırın İran tarafında gerçekleşti
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02 Ocak 2022 Pazar 11:20:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 11:20:00

Valilik tespit etti: Üzücü olay sınırın İran tarafında gerçekleşti

Kaynak: DHA

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Van Valiliği, 'sınırda iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü' yönündeki üzücü olayın sınırın İran tarafında gerçekleştiğini bildirdi.

İran'a bağlı Belasur köyünde Afganistanlı kadın, iki çocuğu ile yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken, dondurucu soğuğa dayanamayıp yaşamını yitirdi. Annenin ayaklarının poşetle sarılı olduğu ve hayatta kalan çocuklarının ellerine ise annenin çoraplarının giydirilmiş olduğu görüldü. Van Valiliği, olayın Türkiye sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur köyünde gerçekleştiği ve çocukların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirtildi.

Olay, Türkiye sınırına yakın İran'a bağlı Belasur köyünde yaşandı. Türkiye'ye 8-9 yaşlarındaki iki çocuğuyla girmek isteyen Afganistanlı kadın, soğuğa dayanamayarak hayatını kaybetti. Köylüler tarafından çekilen görüntülerde, annenin ölmeden önce çocuklarının ellerine kendi çoraplarını geçirdiği ortaya çıktı. Annenin ayaklarının ise poşetle sarılı olduğu görüldü. Soğuktan elleri şişen iki çocuğa köylüler yardım etti.

OLAY İRAN TARAFINDA YAŞANDI

Yaşanan olayla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarından Türkiye-İran sınırından geçmeye çalışan iki çocuklu bir annenin donarak öldüğü, çocuklarının ise köye sığınarak kurtuldukları şeklindeki paylaşım yapılmıştır. Bunun üzerine yapılan araştırma ve incelemede kolluk birimlerimize intikal eden ya da tespit edilen bir hadisenin olmadığı ve haberde adı geçen bölgelerin birbiriyle çeliştiği tespit edilmiştir. Soruşturmanın derinleştirilmesi ile bu üzücü olayın ülkemiz sınırları içerisinde değil, İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı Türkiye sınırına yakın Belasur adlı bir köyde gerçekleştiği ve şahısların köylülerce İran askerlerine teslim edildiği belirlenmiştir."

Etiketler : Afgan kadın 2 çocuk Belasur köyü Afganistanlı kadın
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