Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları

NİYETLERİN GERÇEK OLACAĞI BİR HAFTADAYIZ

19 Nisan günü Merkür Güneşin kalbinde olacak ve Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Niyetinizin gerçek olacağı bir günde olacaksınız. O gün alacağınız kararları sonraki günlerde uygulama fırsatı bulacaksınız.

17 Nisan günü bu haftanın en şanslı etkilerini içinde barındırıyor. Mars ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Hayatınıza yeni bir yön verecek girişimlerde bulunabilirsiniz. Bu girişimlerde şans sizden yana olacak. Kendinize yeni bir hedef belirleyebilir, bu hedefe doğru harekete geçebilirsiniz. Kendinizi cesur ve umutlu hissedebilirsiniz. Aynı gün Merkür ile Jüpiter ve Mars arasında da olumlu etkileşim var. Zihninize yeni fikirler düşebilir, bu fikirler sayesinde hayatınız yeniden akışa geçebilir. Kararlarınızı cesaretle ortaya koyabilirsiniz. İletişim kurarken de kendinizi daha ikna edici hissedeceksiniz. Yeni bir eğitime başlama kararı da alabilirsiniz.

ZORLAYICI ETKİLEŞİM

18 Nisan günü Merkür ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim var. İnsanlarla iletişim kurarken güç savaşlarından uzak durmanız gerekiyor. Zihinsel bağlamda takıntı, saplantı, paranoya gibi olumsuzlukları dengelemeniz lazım. Dünyada ulaşım, iletişim, eğitim ve ticaret ile ilgili krizler gündeme gelebilir. Entrika, manipülasyon ve yalan rüzgarları esmeye devam edebilir. 19 Nisan günü Merkür Güneşin kalbinde olacak ve boğa burcuna geçiş yapacak. Niyetinizin gerçek olacağı bir günde olacaksınız. Ne dilediğinize dikkat edin. İyi niyette kalın. O gün alacağınız kararları sonraki günlerde uygulama fırsatı bulacaksınız. Yeni bir sözleşme fırsatı da önünüze gelebilir. Merkür takip eden haftalarda boğa burcunda seyahat etmeye devam edecek. Kararlarınız ve fikirleriniz daha istikrarlı olacak. Uygulamaya dönük gerçekçi kararlar alabilirsiniz. Ancak inatçı ve dar görüşlü olmamanız gerekiyor. Maddi konulara dönük kararlar alabilirsiniz. Dünyada ekonomi ile ilgili zorlayıcı gelişmeler yaşanabilir.

ALINGANLIK YAPMAYIN

23 Nisan günü Mars yengeç burcuna geçecek. 11 Haziran gününe kadar bu burçta kalacak. Girişimde bulunurken kararsızlık ortaya çıkabilir. Duygusal olarak etki altında kalmadan ve alınganlığa yenik düşmeden hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde hedefe ulaşamazsınız. Bazı ülkelerde vaka sayıları ile ilgili artış devam edebilir. Önlem almaya devam etmelisiniz. Ayrıca denizlerle ilgili kazalar ve anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Aynı gün Venüs ile Uranüs kavuştuğu için, ikili ve sosyal ilişkilerde ani başlangıç ani bitişler yaşanabilir. Beklenmedik şok edici gelişmeler gündeme gelebilir.

Astrolojik açıdan dengesiz bu haftada kendi dengenizi korumaya çalışın.

KOÇ

Maddi anlamda çalkantılı bir dönem yaklaşıyor. Para dengeniz bu dönemde olumsuz yönde şaşabilir harcamalarınızı biraz daha kontrol altına almanızı öneririz. Aşk ilişkilerinde herşey sizin düşündüğünüz gibi olmayabilir. Karşı tarafa biraz zaman vermelisiniz. Durun düşünün ve ona göre hareket edin. Bu dönem ailenizin desteğine normalden biraz daha fazla ihtiyaç duyabilirsiniz. Size, özellikle aileniz tarafından sunulan imkanları olabildiğince doğru kullanmalısınız, bu dönemi iyi değerlendirin Sağlığınıza bu güne kadar dikkat etmediyseniz artık biraz daha kendinize yönelmeniz ve kendi sağlığınıza odaklanmalısınız. Unutmayın sağlığınız bu hayattaki en değerli servetiniz ve bu dünyadaki yaşam kaliteniz ne kadar sağlıklı olduğunuz ile ilişkili. Bir şeyleri değiştirmek gerektiği düşüncesi içerisine girmişseniz eğer, bu düşünceden kaçmamalısınız. Bırakın herşey olması gerektiği kadar olsun zamanla yerli yerine oturacak ve siz dahi bu duruma şaşıracaksınız. Ruhsal olarak dinlenme, meditasyon yapma ve kendinize zaman ayırmanız gerekli

BOĞA

Yeni bir maddi atılım yapmanın tam zamanı. Önünüze bir den fazla seçenek gelecek bunların hangisini değerlendirirseniz değerlendirin her ikisi de şu anki durumunuzdan sizi daha iyi bir duruma getirecek. Bu süreçte kararsızlık kaybetmek demek. Muhakkak karar verin. Kariyer kazanımlarınız ve ortaklı işlerde güzel zamanlar değerlendirin. Çok yakınınızda olan birisi kendi çıkarları için sizi kullanıyor olabilir. Gözlerinizi dört açın aile ilişkilerinizi sıkıntıya sokan durumlar olabilir. Unutmayın insanlar kötü niyetli olmayabilir ama size zarar veriyor iseler onlardan uzaklaşmanızda fayda var. Sağlık ile oyun oynanmaz. Bu dönemde yaptıklarınız vücudunuzda ilerideki dönemlerde olumsuz şekillerde kendini gösterebilir. Kendinize daha iyi davranmaya çalışın. Sizin sağlığınız için gerekenleri sizden daha iyi kimse bilemez. Bu dönem hukuksal işlemler ile de ilgilenmek durumunda da kalabilirsiniz. Miras alacak verecek borç dengenize dikkat edin.

İKİZLER

Ruhsal konular meditasyon veya ihmal ettiğiniz sağlık konuları gündem olabilir. Sizin için uzlaşmanın önemli olduğu zamanlar. Aşk hayatınızda güzel gelişmler var. Başlatma enerjileri olan bir döngü. Hassas bir dönem içerisinde bulunduğunuz bu dönemde esprili bakış açınızı korumaya gayret edin. Unutmayın hayat sizi gülünce daha güzel olacaktır. Çalışma hayatında sürekli olarak yeniliklerin olacağı ve para kazanacağınız zamanlar. Kariyer anlamında ise beklentilerinizi olması yüksek. Güvenli olarak gördüğünüz maddi pozisyon veya iş yeriniz artık eskisi gibi olmayabilir veya yakın zamanda köklü değişiklikler gerekebilir. Kişisel gelişiminize önem vereceksiniz. Maddi sıkıntılar içerisinde girmenizi önleyecek sizi güvenli bir alanda tutacak çalışmalar yapmanız olası. Aile kavramının anlamını çok daha iyi anlayacağınız bir dönem yaklaşmakta. Biraz daha anlayışlı olmaya insanların daha dikkatli dinlemeye ve niyetlerini anlamaya çalışmaya ihtiyacınız var yıldızınız göremediklerinizi daha iyi göreceğiniz bir dönemde. Geçmişte sağlık konusunda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kontrollerinizi yaptırın.

YENGEÇ

Gökyüzünde olan Boğa Burcu enerjisi nedeni ile sosyal çevre arkadaşlık ve para kazanımları konusunda güzel adımlar atabilirsiniz. Para konularında fazlaca düşüneceğiniz bir zaman dilimi evet ama. Herşey para değil abartmayın ve sağlığınız aileniz siz ve etrafınızda ihmal ettiğiniz kim var ise önemli olduklarını lütfen hatırlatın kendilerine. Yakın akraba eğitimler ve kısa yolculuklar yapabilir ve mutlu zamanlar yaşayabilirsiniz. Hayatınızdan küçük kırgınlıkları çıkartmanın beklenti onlar ile zaman geçirmeniz. Spor yapmalı ve yediklerinize dikkat etmelisiniz. Yakın zamanda çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberlerin ardı arkası kesilmeyecek. Alacağınız olumlu kararlar için tamda dirayetli olma zamanı. İsteklerinizden vazgeçmeyin, gerçekleşecekler. Siz başarıyı hak eden ve onun için savaşan bir karektersiniz.

ASLAN

Önünüze gelen fırsatları iyi değerlendirmelisiniz. Karşı cins ile ilişkiler konusunda temel olarak doğru şekilde davranıyorsunuz fakat bu süreçte gönül ilişkilerinde biraz daha dikkatli olmalısınız, içsel gel git yaşamanızı ve ruhsal olarak kendinizi hazır hissetmiyor olabilirsiniz. Kararsızlıklar sizi arzu ettiğiniz ilişki düzeyinden uzaklaştırabilir. Bu dönem belki de biraz yalnız kalmak sizin için en doğru olan seçenek olabilir. Kendinizi kaosa sürükleyecek durumlardan uzak durun. Maddi konularda verdiğiniz kararlar hedefinize ulaşmak için gittiğiniz yolları siz seçersiniz. Eğer seçiminiz sürekli başkalarına bağlı olarak ilerliyorsa bu durumu değiştirmelisiniz. Kendiniz bir yol alarak ilerlemeyi seçmeniz hem finansal anlamda size daha net sonuçlar verecek hem de çok değerli olan zaman ı kaybetmemiş olacaksınız. Hayatı deneyimlemeye devam edeceksiniz ama bu kaygıları da anlayışla karşılamalısınız. Aile büyükleri sizin kötülüğünüzü düşünmez sadece kendi bildikleri çerçevede korumaya yönelik baskı oluştururlar. Sağlığınız ile ilgili ihmal ettiğiniz durumlar söz konusu çalışırken onu düşünmüyor ve yoruyorsunuz. Bu konuda daha hassas olmalısınız. Bazı olumsuzluklar sürekli tekrar edebilir ve bir türlü bu çemberi kıramayacakmışsınız gibi hissettirebilir. Bu durumda bir an durun ve neden bunu yaşıyor olabileceğinizi düşünün.

BAŞAK

Yeni eğitimlere başlatmak, spirütüel konular ile ilgilenmek, uzak yerlere seyataler gündem olabilir. Bu sıralar duygusal anlamda şanssız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Kesinlikle yanılıyorsunuz. Biraz zaman verin bekleyin ve güzel gelişmeleri kendiniz görün. Kendinize, ilişkinize zaman verin, bunu yapamıyor iseniz tekrar ilişkinizi gözden geçirin. Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın.

TERAZİ

Bu hafta sizin için içsel alemlere dönüş ve ruhsal olarak kendizi biraz dinleme zamanı. Sosyal statünüz arkadaşlarınız ve buna bağlı olarak ta ruh halınızde bazı değişimler olabilir. Olumlu sonuçlar almak için biraz daha beklemede kalmanız gerekebilir. İletişim gücünüz, birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Güzel gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İş ve kariyer hayatınızda Gereğinden hızlı hareket ettiğiniz sürece her şeyin karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Bırakın, mevcut şartlar devam etsin. İstediklerinize ulaşabileceğiniz zamanlar yakın. Parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız.

AKREP

Ortaklı işlerden yana şans sizinle olabilir. Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer birşeyler yanlış ise lütfen derin bakın ve konuyu irdeleyin. Etrafınızdaki insanlar yanlış olmayabilir. Biraz kendinize bakın ve farkındalığınızı alın.

YAY

Sağlık konularına dikkat etmeniz gereken zamanlar diyebiliriz. Evcil hayvanlarınız var ise bakımlarını ihmal etmeyin. İkili ilişkilerinizde karar arefesinde iseniz yeni filizlenen aşk ile birlikte aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Nasıl olsa hayat anlardan ibaret. Elinizin dışarıya gereğinden fazla açık olması, sizleri maddi anlamda zor duruma sokabilir. Harcamalarınızı kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapın. Aile konularında yer değişimi veya emlak işlemleri ile alakalı durumların önünüze gelmesi olası.Ortaklı işler banka kredi nafaka konularında dikkatli adımlar atın. Sağlık konusunda harekete geçme zamanı. Spor iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddı kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. Trafikte dikkatlı oun sevgili balıklar hırçın değil sakin kalma zamanları.

OĞLAK

Aşk hayatınız çocuklarınız hobileriniz gündeminizi meşgul edecek. Süper bir dönem sizleri bekliyor, doğru şekilde değerlendirmelisiniz. Bu dönem duygusal yaşamınızda sizin için her şey çok güzel gelişiyor, keyfini çıkartın. Aşk melekleri yanınızda. Mutlu olmak sizin en doğal hakkınız. İkili ilişkilerinizde bir şeylerin düzenlenme zamanları diyebiliriz. Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız.. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir. Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. Çevrenizdeki insanların sizin değişikliğinizi kabullenmek istememesi içerisinde bulundukları alanın onlar için çok konforlu olması dolayısı ile olabilir.

KOVA

Bu dönem aile ve yuva temalrı üzerine daha yoğun duygu durumları olabilir. Güvenlik arayışı yer değişimi konuları da gündeme gelebilir. İlişki konusunda büyük bir değişim süreci yaklaşıyor. İlişkilere bakış açınız değişebilir ve daha fazla verisi olan siz biraz durup ne yaptığınızı yanı kendinizi sorgulayabilirsiniz. Unutmayın sevginin kökeni sizsiniz. Bu zaman zarfı içerisinde elinize normalden biraz fazla para geçecek. Odağınızı borçlarınıza yöneltin. Alacak verecek ne var ise dengeleyin ve parasal konular ile ilgili işlemleriniz bitirin. Eskiden gelen ve halen devam eden maddi sorunlardan kurtulmanın tam zamanı. Size tavsiyemiz almak istediklerinizi bu maddi rahatlık gelse de almayın biraz Ailenizde size çok yakın birinden bu dönemde uzak kalma ihtimaliniz var. Hayat bazen ayrılıklar getirebilir. Her şey güzel olacak çok fazla üzülmemeye gayret edin. Ailenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi anlayacağınız günlerden geçiyorsunuz. Beslenme şeklinizi biraz değiştirmeye çalışın. Spor yapın ve kendinize zaman ayırın. Hayatta bazı olumsuzlukların olması çok doğaldır. Bu hayatın gereğidir. Kendinizi üzmeyin ve akışta kalın. Unutmayın Kötü gibi görünen bazı durumlar hayatınızın yönünü değiştirebilir ve size üzüntü yerine mutluluk getirir.

BALIK

Yeni eğitimler yakın akraba kuzenler veya kısa yolculuklar yapmak isteyebilirsiniz. Araç değişimi ve veya alım satım düşünüyor se değerlendirin. Trafikte dikkatli olmanızda fayda olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Sizin için bu dönem biraz kendinize dönmeniz gereken bir süreç olacak. İlişkinin yöneten kanadında siz yer alıyorsunuz. Farkında olmasanız da sizin merkezinde olduğunuz veya olacağınız ilişkiyi yönlendirecek taraf siz olacaksınız. Sizin için fırsat oluşturacak olanakları doğru değerlendiremiyor olabilirsiniz. Hedeflerinizi bir kere daha hatırlayın. Ve hedeflerinize doğru adımlar ile ilerleyin. Ailenizi ihmal etmemeye gayret edin. Bugün zamanım yok gibi bahaneler ile uzaklaşmış olabilirsiniz Hastalıkların çoğununluğu stres kaynaklıdır. Bu nedenle dikkat edin ve ruh dünyanızı iyileştirin. Siz çok güçlü ve düştüğünde tekrar sağlam kalkan bir karaktersiniz. Bu dönem sağlığınıza kendinize ve ikli ilişkilerinize dikkat diyor gökyüzü dışarıya açık olmanız yakın çevrenizdeki insanları ihmal etmenize sebep olabilir. Yakınlarınıza biraz daha zaman ayırmanız gereken bir dönem içerisine giriyorsunuz.ve yakınlarınız arkadaşlarınız ile birlikte olduşça daha da iyi olduğunuzu göreceksiniz.