Üretim gücüne 'özel' destek

YENİ BİR HAYATA YELKEN AÇTILAR

Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Bursa'dan da güzel bir haber geldi. Eker Süt Ürünleri 'Otizmli Bireyler İş Gücünde' adlı istihdam projesini hayata geçirdi. Otizm Tohum Vakfı işbirliği ile geliştirilen proje kapsamında 10 otizmli genç yeni bir hayata yelken açtı. Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, yaşanan süreci AKŞAM'a anlattı:

FRANSIZ ORTAĞIN FARKINDALIĞI

"Firmanın Fransız ortağı Andros Group Yönetim Kurulu Başkanı Jean François, otizmli oğlunun gelecek kaygısı yaşamaması neler yapılabileceği konusunda bizimle sohbet etti. Hemen Tohum Otizm Vakfı ile irtibata geçtik ardından Fransa modelini inceledik. Bursa'da bulunan fabrikaya 2 otizmli genci alarak projenin startını verdik. Sayı bugün 10'u buldu."

Arda Toker, "Tam çaresiz kaldığımız bir aşamada, proje önümüze çıktı. İş hayatına katıldım. Sosyal hayata uyumum için bulunmaz fırsatı yakaladık" dedi.

İş koçları ile birlikte çalışan otizmli gençler; paketleme, ambalaj ayıklama ve idari alanda görev yapıyor.

20 YILDA 240 KAT ARTTI

'2 MİLYON ÖZEL BİREYE ULAŞTIK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 20 yılda otizmin dünyada görülme sıklığının 240 kat arttığını belirtti. Bakan Koca, "Yaklaşık 5 yıl önce başlattığımız otizm tarama programıyla 2 milyon çocuğumuza ulaştık. Aile hekimlerimiz, saha koordinatörlerimiz ve çocuk ergen ruh sağlığı uzmanlarımız tarafından program başarıyla uygulanmaya devam ediyor" dedi.