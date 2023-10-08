Tekirdağ'da bir iş yerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi
Kaynak: İHA
Tekirdağ'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 1 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.
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