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08 Ekim 2023 Pazar 10:15:00 - Güncelleme:08 Ekim 2023 Pazar 10:15:00

Tekirdağ'da bir iş yerinde 12 ton etil alkol ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Tekirdağ'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor. Bir iş yerine düzenlenen operasyonda 12 ton etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince alkollü içki kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Kapaklı ilçesinde 1 iş yerine yönelik operasyon düzenlendi.

İş yerinde yapılan aramada plastik tanklar ve bidonlar içerisinde toplamda 12 ton 200 litre alkol yapımında kullanılan etil alkol, 1 adet arıtma cihazı, 420 adet boş bidon, 2 bin 500 adet bidon kapağı ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak hakkında 5607 SKM suçundan yasal işlem başlatıldı.

Etiketler : tekirdağ operasyon etil alkol
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