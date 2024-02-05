Rizeli Heidi'nin örnek azmi

BİR FOTOĞRAF KARESİYLE TANINDI



Rize'de 7 yıl önce yeni doğum yapan keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında taşıdığı fotoğrafıyla hafızalara kazınan Hamdu Sena Bilgin, üniversite sınavına hazırlanırken bir taraftan da çobanlık yapıyor. 12. sınıfta eğitim gören Hamdu Sena, hafta sonları ve ara tatilde erkenden kalkarak 150 hayvanın bakımını üstleniyor. "Pamuk" ve "Ayu" adlı köpeklerini yanından ayırmayan Sena, keçi ve koyunları otlatmak için ailesiyle karla kaplı ormana götürüyor.

ÇOBANLIĞI SEVDİRMEK İSTİYOR

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde mutlu bir yaşantı süren Hamdu Sena "Öncelikle okuyup ziraat mühendisi olmayı düşünüyorum. Ziraat mühendisi olduktan sonra da başarabilirsem Tarım Bakanı olmak, ülkeme tarım alanında yenilikler getirmek istiyorum" dedi. Hayvanlarla ilgilenmek için sabah saat 6'da kalktığını anlatan Sena "Çobanlığı seviyorum. Genç nesillere çobanlığı sevdirmeye çalışıyorum. Gerek sosyal medya hesabından olsun, gerekse yaptıklarımla" ifadesini kullandı.

Hamdu Sena, bölgede geçen hafta kar yağışının etkili olduğunu, kar yağarken hayvanları ahırda yedirdiklerini belirterek, "Sonra gelip ormandaki karı kürek ile açıyorum. Karın altlarında keçiler yeşillik bulunca yiyor. Hayvanların içinde olmak beni mutlu ediyor" dedi.

Rize'nin Yağcılar köyünde yaşayan Hamdu Sena, ağabeyi Ali Rahman Bilgin'in 2017'de çekerek sosyal medyada paylaştığı fotoğrafıyla tanındı.

Hayvanlarını otlattığı sırada doğum yapan keçiyi sırtındaki çantada, yavrusunu ise "Tomi" adlı köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasında karla kaplı dik yolda yürüyerek barınağa götüren Hamdu Sena, hayvan sevgisiyle herkese örnek oldu.