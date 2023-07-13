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13 Temmuz 2023 Perşembe 07:51:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 07:51:00

Pedalla dünyayı turluyorlar

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Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan ve seyahatlerinde bir yılı deviren Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi.

Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan ve seyahatlerinde bir yılı deviren Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi.

Bisikletli seyahatlerine, 15 Mayıs 2022'de İran'ın Tebriz şehrinden başlayan çift, bir yılı aşan yolculuklarında genelde çadırda konakladıklarını bazen de yerel insanların evine misafir olduklarını anlattı.

Etiketler : Pedalla dünyayı turluyorlar Murat Üstüner Yasemin Kuruca
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