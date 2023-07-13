Pedalla dünyayı turluyorlar

Dünyayı bisikletle dolaşmak için 6 yıl hazırlık yapan ve seyahatlerinde bir yılı deviren Murat Üstüner ve Yasemin Kuruca çifti, bugüne kadar 12 bin kilometre pedal çevirerek 12 ülke gezdi.



Bisikletli seyahatlerine, 15 Mayıs 2022'de İran'ın Tebriz şehrinden başlayan çift, bir yılı aşan yolculuklarında genelde çadırda konakladıklarını bazen de yerel insanların evine misafir olduklarını anlattı.