Moral veren hastane sınıfı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açılan sınıfta kanser hastası 12 çocuk hem eğitim görüyor, hem moral buluyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenler, kanser hastalığı nedeniyle tedavi gören anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklara eğitim veriyor. Hasta yatağından kalkamayan çocuklar da odalarında eğitim alıyor.

