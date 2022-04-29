Küçük Asiye'ye pitbull saldırısında yeni gelişme!

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29 Nisan 2022 Cuma 23:48:00 - Güncelleme:29 Nisan 2022 Cuma 23:48:00

Küçük Asiye'ye pitbull saldırısı: Tahliye edilen 3 sanık yeniden tutuklandı

Kaynak: AA

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Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırısına ilişkin davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü itiraz üzerine yeniden tutuklandı.

10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün 27. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu yargılanan Mustafa E, Süheyla K, Mustafa Y. ve Zeliha C'nin tahliyesinin ardından duruşma savcısı ve aile avukatının itirazını inceledi.

Mahkeme heyeti, inceleme sonrası tahliye edilen sanıklar Mustafa E, Süheyla K. ve Mustafa Y. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Heyet, sanık Zeliha C. yönünden ise itirazın reddine hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştı.

Haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 6 sanık, 21 Şubat'ta ilk kez hakim karşısına çıkmış, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verilmişti. Savcılığın tutukluluğa itirazını inceleyen nöbetçi 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti.

Etiketler : Küçük Asiye pitbull saldırısı Mahkeme heyeti
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