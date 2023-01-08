Köy okullarında palyaço mutluluğu
Bitlis'te gönüllü gençler, palyaço kıyafetleriyle gittikleri köylerde düzenledikleri etkinlikler ile öğrencileri mutlu ediyor.
Bitlis Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, palyaço kıyafetleriyle gittikleri köylerde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin mutluluklarına tanıklık ediyor. "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında geçen yıl 85 köy okulunda 3 bini aşkın öğrenciye ulaşan gönüllüler, bu yıl daha fazla okula ulaşmak için çalışmalara başladı.
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