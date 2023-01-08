Köy okullarında palyaço mutluluğu

Bitlis Gençlik Merkezi'ndeki gönüllü gençler, palyaço kıyafetleriyle gittikleri köylerde düzenledikleri etkinliklerle öğrencilerin mutluluklarına tanıklık ediyor. "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında geçen yıl 85 köy okulunda 3 bini aşkın öğrenciye ulaşan gönüllüler, bu yıl daha fazla okula ulaşmak için çalışmalara başladı.

