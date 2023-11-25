VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları yükseltildi
Bütçe dostu rotaları gezin
Sibergöz-7 Operasyonu'nda 52 şüpheli yakalandı
Akşener'in oğlu poşet poşet para dağıttı
Gazze'de 66 gazeteci öldürüldü
Bakterilerin de hafızası varmış
25 Kasım 2023 Cumartesi 07:45:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 07:45:00

Kardeşliğin fotoğrafı

ABONE OL

Batman'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının ardından sokaklar çamur deryasına döndü. Kardeşinin çamurda yürümesini istemeyen bir ablanın onu sırtına alıp okula kadar taşıdığı görüntüler ise yürekleri ısıttı.

140 KİŞİ KURTARILDI

Batman'da etkili olan sağanak yağış, sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara neden oldu. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlar sonrası Batman Valisi Ekrem Canalp, çağrı merkezlerine 6 bin 978 ihbarın yapıldığını belirtti. Vali Canalp, "Selden etkilenen 140 vatandaşımız kurtarılmıştır. Az hasarlı 37 binamız, ağır hasarlı 4 binamız, yıkık vaziyete olan 4 binamızın olduğu görülmektedir" dedi.

MİNİK YÜREK AĞLATTI

Hürriyet Mahallesi'nde de sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Etiketler : batman sel abla kardeş
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş
"Stand-up yapmıyorum"

"Stand-up yapmıyorum"
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Amazon kadını Betül

Amazon kadını Betül
"Mali elini üzerimden çekmedi"

"Mali elini üzerimden çekmedi"
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi

Eşinin hastalığı gerçekle yüzleştirdi
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX