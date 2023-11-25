Kardeşliğin fotoğrafı
Batman'da 4 kişinin hayatını kaybettiği sel faciasının ardından sokaklar çamur deryasına döndü. Kardeşinin çamurda yürümesini istemeyen bir ablanın onu sırtına alıp okula kadar taşıdığı görüntüler ise yürekleri ısıttı.
140 KİŞİ KURTARILDI
Batman'da etkili olan sağanak yağış, sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara neden oldu. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlar sonrası Batman Valisi Ekrem Canalp, çağrı merkezlerine 6 bin 978 ihbarın yapıldığını belirtti. Vali Canalp, "Selden etkilenen 140 vatandaşımız kurtarılmıştır. Az hasarlı 37 binamız, ağır hasarlı 4 binamız, yıkık vaziyete olan 4 binamızın olduğu görülmektedir" dedi.
MİNİK YÜREK AĞLATTI
Hürriyet Mahallesi'nde de sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.