Kardeşliğin fotoğrafı

140 KİŞİ KURTARILDI

Batman'da etkili olan sağanak yağış, sele dönüşerek birçok mahallede taşkınlara neden oldu. Aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlar sonrası Batman Valisi Ekrem Canalp, çağrı merkezlerine 6 bin 978 ihbarın yapıldığını belirtti. Vali Canalp, "Selden etkilenen 140 vatandaşımız kurtarılmıştır. Az hasarlı 37 binamız, ağır hasarlı 4 binamız, yıkık vaziyete olan 4 binamızın olduğu görülmektedir" dedi.

MİNİK YÜREK AĞLATTI

Hürriyet Mahallesi'nde de sağanak yağışla birlikte meydana gelen sel sonrası cadde ve sokaklar çamur deryasına döndü. Cadde ve sokakların çamur olmasından dolayı abla, kardeşinin ayakları çamurlu suya batmasın diye onu sırtına alıp okula kadar taşıdı. Yürek ısıtan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.