İyilikleri çoğaltma hareketi

YARDIMLARIN DEVAMI GELECEK



Kütahya'da Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Kat Hizmetleri Dalı'nda öğrenim gören öğrenciler, "Kötülükleri bitiremeyiz ama iyilikleri çoğaltabiliriz" sloganıyla etkinlik başlattı. Gençler ilk olarak, yalnız yaşayan engelli Rabia Yıldırım'ın evini temizledi.

3 YILDIR TEK BAŞINA YAŞIYOR

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar, "Okulumuz bize engelli bireylere yardımcı olmak için talepte bulundu. Rabia Hanım 3 yıl önce yine kendisi gibi engelli olan eşini kaybetti. Bedensel engelli ve yalnız olduğu için evindeki birçok işini yapamamakta, bugün onu sevindirdik" dedi.

