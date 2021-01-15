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15 Ocak 2021 Cuma 19:55:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 17:25:00

Bu kütüphane köyleri geziyor

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Bolu'nun Seben İlçesi'nde Kovid-19 salgını sürecinde okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla "Siz Yeter ki Okuyun Biz Kütüphaneyi Size Getiririz" projesi başlatıldı.

Hazırlanan gezici kütüphaneyle kitaplar, çocuk ve yetişkinlerin ayağına götürülüyor. Seyyar kütüphane, her gün yaklaşık 5 köye uğruyor. Kütüphane sayesinde şu ana kadar yaşları 6 ile 80 arasında değişen 100'ün üzerinde kişi kitaba ulaştı. Öğrenci bulunmadığı için projeye dahil edilmeyen köylerden de talep gelmeye başladı. Her köye en geç 15 günde bir gitmesi planlanan gezici kütüphaneden kitap alan öğrenciler ve vatandaşlara çeşitli hediyeler ile çikolata ve şeker ikram ediliyor. Tüm köylere gidilmesi hedeflenen projenin, gelen taleplere göre salgın sonrasında sürdürülmesi amaçlanıyor.

Haccağız köyünde yaşayan Mehlika ve Şevval Bağ kardeşler de evlerinde okudukları çok sayıda kitabı gezici kütüphaneye bağışladı. Şevval Bağ, "Gezici kütüphane haberini aldığımızda evimizdeki kitapları bağışlamak istedik." dedi. Mehlika Bağ ise annelerinin kitapları bağışlamaları yönünde kendilerini desteklediğini dile getirerek, "Hem annemin desteği hem de içimizden gelerek bu kitapları bağışladık. Başka çocuklar da bu kitapları okusun istedik" diye konuştu. Güneyce köyünde yaşayan Betül Tunçay, ayaklarına kadar kitap getiren gezici kütüphane hizmetinden çok memnun olduklarını belirtti. Önceden kitap okumayı çok sevmediğini anlatan Tunçay, "Bu sayede kitaba sevgim arttı. Okumam biraz yavaştı, şimdi hızlandı. Kütüphane köye her geldiğinde kitap almaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Mehmet Ali Ertem de birkaç hafta önce köye gelen kütüphaneden kitap aldığını kaydederek, "Şimdi de okuduğum kitapları teslim ettim ve bir tane daha aldım" dedi.

Etiketler : kütüphane köy kitap
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