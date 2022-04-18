VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MSB'den 'Pençe-Kilit Operasyonu' paylaşımı
Çelik: Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz
Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok
Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Türkiye'den İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
Bakan Koca: Salgını zihnimizden çıkarma zamanı
MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 terörist etkisiz hale getirildi
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında
Türkiye'de mobil internet kullanıcısı 70 milyon oldu
‘Mutluluğa kurşun sıkma' çağrısı
Atlı okçuluk nefes kesti!
Su kabakları, sanat eserine dönüşüyor
Van Gölü sahilinde 45 ton çöp
Hep yorgunum
Gala için kıyafet alışverişi
Adı henüz belli değil
Rusya nükleer silah kullanır mı?
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar etkili olmaya devam ediyor
Ukrayna: Rus güçleri Lviv'e füze saldırısı düzenledi, 6 kişi öldü
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım!
İstanbul Havalimanı'na bugüne kadar 8 milyar avro yatırım yapıldı
Athena Tapınağı'nın 'koruyucuları' 2 bin 600 yıl sonra ziyaretçilerle buluşacak
Ramazanda "düzenli uyku" beslenmek kadar önem taşıyor
18 Nisan 2022 Pazartesi 18:39:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 18:39:00

Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

ABONE OL

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı Türk kara suları
Engelleri aştılar

Engelleri aştılar
Banderas'ın davetlisi

Banderas'ın davetlisi
Estetiğe karşı

Estetiğe karşı
Babasının kopyası

Babasının kopyası
Yurtdışına taşınmadım

Yurtdışına taşınmadım
Yaza hızlı girecek

Yaza hızlı girecek
Arabesk yorum

Arabesk yorum
Annesine yaklaştı

Annesine yaklaştı
Hande sessizliği

Hande sessizliği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER