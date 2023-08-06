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06 Ağustos 2023 Pazar 15:56:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 15:56:00

Atıl dükkanı kütüphaneye çevirdi

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Kocaeli'de yaşayan İsmail Kahraman, atıl durumdaki bir dükkanı biriktirdiği belge ve kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü.

Kocaeli'de yaşayan gazeteci İsmail Kahraman, atıl durumdaki bir dükkanı 40 yıllık meslek hayatı boyunca biriktirdiği belge ve kitaplarla kütüphaneye dönüştürdü. Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce "Özel Araştırma Kütüphanesi" olarak tescillenen kütüphanesindeki yaklaşık 20 bin kaynağı araştırmacıların ve öğrencilerin istifadesine sunuyor.

Etiketler : kocaeli atıl kütüphane
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