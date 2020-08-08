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08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:57:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:59:00

Ailesiyle birlikte tatile gelen vatandaş, tatilin ilk saatinde hırsızlık şoku yaşadı

Kaynak: IHA

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Konya'dan Antalya'ya ailesiyle birlikte tatile gelen vatandaş, tatilin ilk saatinde hırsızlık şoku yaşadıAilesiyle deniz keyfi yaşamak için plaja giden vatandaş, park halindeki otomobilinin yanına geldiğinde aracının camının kırılıp bin 200 TL nakit parası ve çeyrek altının çalındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Otomobilin sahibi Murat Levent, “Antalya'ya geleli 1 saat oldu, gelir gelmez başımıza böyle bir iş geldi” dedi.

Olay, Konyaaltı Sahili yakınındaki Antalya Yaşam parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konya’dan eşi ve oğlu ile kız kardeşinin yanına tatile gelen Murat Levent(35), 38 YV 386 plakalı otomobilini otoparka park edip plaja denize girmeye gitti. Bir müddet sonra tekrar otomobilinin yanına gelen Levent, sol arka kelebek camının kırılıp, bagajın içinde bulunan çantalarının çalındığını fark etti. Levent çanta içerisinde bin 200 TL nakit para ve çeyrek altının çalındığını polise bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen polis, parmak izi çalışması başlatıp, hırsız ya da hırsızları bulmak için harekete geçti.

“Daha 1 saat oldu geleli”

Otomobilin sahibi Murat Levent (35), gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aracın başına geldiğimde camı kırıp bagajın içinden çantayı almışlar. Bin 200 TL nakit param ve çeyrek altınımız vardı. Polislere haber verdik. Tatil için Konya’dan gelmiştik. Daha 1 saat oldu geleli. Gelir gelmez başımıza böyle bir olay geldi. Altını lazım olur diye yanımızda getirmiştik. Ortalama 2 bin lira zararım var” ifadelerini kullandı.

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