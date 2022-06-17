8. ETAP “1.000 BÖLÜM ÖZEL” 18 HAZİRAN CUMARTESİ, 12.15
Murat Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu, ekranların sevilen programı “8. ETAP” bu hafta 1000. Bölümünü 24 TV ekranlarında sizlerle birlikte kutlamaya hazırlanıyor.
23 senede 1.000 bölüme ulaşan "8.ETAP" televizyonculuk tarihinde kırılması güç bir rekoru kırıyor. "8. ETAP" ta bu hafta Murat Öztürk konuklarıyla birlikte canlı yayında sizlerle buluşuyor.
"8.ETAP" 18 Haziran Cumartesi günü saat 12.15'te 24 TV'de. Bu özel yayını kaçırmayın...
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